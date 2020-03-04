Başkan Büyükakın, Endonezya Başkonlosu’nu ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İmam Asari ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. İki ülke ilişkilerinden yerel ve uluslararası konuların konuşulduğu ziyarette Başkan Büyükakın, konuk Başkonsolosa Kocaeli hakkında bilgi verdi. Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Asari’ye ayrıca teşekkür eden Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ta eşlik etti. Ziyarette Türkiye ve Endonezya’nın BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D-8 ve MIKTA gibi çok taraflı platformlarda işbirliği içinde çalışılmasının önemi de vurgulandı.

“TÜRKİYE VE ENDONEZYA ÇOK İYİ İLİŞKİLERE SAHİP”

Güneydoğu Asya’daki en büyük ekonomi olan ve 2030’da küresel en büyük 10 ekonomi arasına katılması beklenen Endonezya’nın dinamik nüfusu, büyüyen orta gelir sınıfı ve güçlü ekonomik potansiyeli, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için uygun bir zemin teşkil ettiği de görüşmede dile getirildi. İdlip’te şehit olan Türk askerlerine rahmet dileyen Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İmam Asari, Türkiye ve Endonezya’nın çok iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi. Konuk Başkonsolos, iki ülke arasındaki ticari faaliyetler hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi verirken, mevcut durumun daha yukarıları çıkabileceğini söyledi. Ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos İmam Asari’nin kendilerine onur verdiğini söyleyen Başkan Büyükakın, iki ülkenin ekonomik açıdan çok daha büyük potansiyele sahip olduğu da belirtti. Görüşmede, üniversite öğrencileri arasında yapılacak değişim programlarına da vurgu yapıldı.

İKİ ÜLKENİN İŞ İNSANLARI İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

Türkiye ve Endonezya arasında her geçen yıl gelişen ekonomik iş birliğinin çok daha iyi seviyelere ulaşabileceği vurgulanan birliktelikte, Kocaeli’de Ticaret ve Sanayi Odaları’nın da aktif katılımıyla şirketler arası yüz yüze görüşmenin önemine de değinildi. Endonezya’da 2020 yılı içerisinde yapılacak ticari fuarlarında iki ülke iş insanları için büyük bir fırsat olduğu konuk Başkonsolos İmam Asari tarafından dile getirildi. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.



