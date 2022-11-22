Başkan Büyükakın: “Gebze’miz için değer üretmeye devam edeceğiz”





Kocaeli Büyükşehir Belediye Tahir Büyükakın, 2700 metrelik Gebze Yeni Bağdat Caddesi asfalt yenileme çalışmasını ve Darıca Okul Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden üst geçit projesini yerinde inceledi. Başkan Büyükakın’a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da eşlik etti. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Derdimiz, alt ve üst yapı projeleriyle insanımızın huzurla yaşadığı bir şehir imar etmektir. Bize sandıkta güvenerek kentimize hizmet etme şansı veren halkımıza karşı olan sorumluluğumuzu biliyoruz. Bundan dolayı amasız, fakatsız, lakinsiz aziz Gebzeli hemşerilerimiz için projelerimizi hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.





“TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ”

Gebze Yeni Bağdat Caddesi asfalt yenileme çalışmasıyla daha konforlu bir ulaşım hedeflediklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Darıca Okul Yolu Caddesi üzerinde yaptığımız yaya üstgeçidi ile vatandaşlarımızın ve özellikle bölgede bulunan okullardaki öğrencilerimizin mevcut trafik akışın üzerinde güvenli ve konforlu ulaşımlarının sağlanmasını hedefliyoruz. Bu iki konuda da her zamanki gibi arkadaşlarımız büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii biz bu hizmetleri ortaya koyarken bir vizyonla hareket ediyoruz. Rabbimizin, 'İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır' emri ilahisini kendimize rehber edinerek, yolumuza devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





“ÖNEMLİ HİZMETLER KAZANDIRIYORUZ”

Eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan gençlik projelerine, tarımdan sosyal desteklere kadar her alanda önemli hizmetler kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, tüm hizmetlere bütüncül bir akılla baktıklarını dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Projelerimize ayırdığımız tüm kaynakların kullanılması noktasında çok dikkatli hareket ediyoruz. Halkımız için gayret göstermeye, emek vermeye her zaman hazırız. Gebze’miz için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.