Başkan Büyükakın: Hedefimiz Yeni Türkiye Yüzyılına hazırlanmaktır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ile Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Gerçekleştirecekleri 2023 Yılı Enerji Verimliliği Kongresi ile ilgili Başkan Büyükakın’a bir bilgilendirme yapan Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Elma, Enerji Verimliliği başta olmak üzere teknik alanlardaki diğer konular üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükakın, DTO Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın da yer aldığı Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile buluşmasında ise ortaya konan çalışmalar, denizcilik sektörü ve bölgesel ekonomik gelişmeler hakkında bilgi aldı.





“ÖNERİLERİ ALMAK ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA”

Makina Mühendislerine ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi yönetimlerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Şehrimizin her anlamda daha güzeline ve daha iyisine ulaşması için ortaya konan her emek, her şeyden daha çok değerlidir. Bizim görevimiz Türkiye’nin geleceğine dair, gelecek yüzyılına dair çok önemli projeleri ve çalışmaları hayata geçirmektir. Bu anlamda odalarımızın ilimizdeki temsilcileriyle görüş alışverişi yapmak, şehre dair fikirlerini ve önerilerini almak önceliklerimiz arasında” ifadelerini sarf etti.





“TÜM DİNAMİKLERİYLE ŞEHRİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Uluslararası deniz ticaretinden su sporlarına, işletmelerdeki enerji verimliliğinden özel sektöre birçok konuda konuklarıyla değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükakın, misafirlerine nazik ziyaretleri için ayrıca teşekkür etti. Şehre dair çalışma alanlarından yapılabilecek ortak projelere kadar geniş bir yelpazeyi içeren başlıklar noktasında da görüşen Başkan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda tüm iletişim kanallarını kullanarak şehrimiz tüm dinamikleriyle şehrimiz için çalışıyoruz. Bunu aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.