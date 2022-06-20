GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: Hep Birlikte Türkiye’yiz

Başkan Büyükakın, “Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Biz bir arada var olmayı başardığımız müddetçe Türkiye’yiz. Farklılıklarımız bize zenginlik sağladığı için Türkiye’yiz” dedi

Başkan Büyükakın: Hep Birlikte Türkiye'yiz

20 Haziran 2022 Pazartesi 17:12


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kafkas Kültür Derneği’nin ortaklığında Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. SEKAPARK Kültür Alanı içerisinde düzenlenen festivale Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'nde Erdal Çatan, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile çok sayıda dernek üyesi ve vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, Kafkas kültürünün yaşatılmasında organizasyona katkı sağlayan dernek yöneticilerine teşekkürlerini dile getirdi.


“FARKLILIKLARIMIZ BİZE ZENGİNLİK SAĞLIYOR’’

Türkiye’nin kültürel farklılıklar ve zenginlikler yönüyle muhteşem bir ülke olduğunu belirten Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Türkiye’nin içinde de Kocaeli çok zengin bir il. 80 vilayetten insan var burada. Vilayetlerin dışında yurtdışından insanlar var. Onlar buraya zenginlik katıyorlar. Kültürlerini yaşatmakla bu kentin kültürüne katkı sağlıyorlar. Aslında biz hep birlikte Türkiye’yiz. Biz bir arada var olmayı başardığımız müddetçe Türkiye’yiz. Farklılıklarımız bize zenginlik sağladığı için Türkiye’yiz.”


‘HÜR YAŞADIK, HÜR YAŞARIZ’ 

“Sizler kahraman bir ecdadın torunlarısınız” diyerek sözlerine devam eden Başkan Büyükakın, “Dünyada özgürlüğüne bu kadar düşkün, ‘ben asla esir olmam’ diyen çok az sayıda başı dik millet vardır. Onlardan bir tanesi de siz Kafkas halklarıdır. Biz başından beri ‘hür yaşadık, hür yaşarız’ diyen Akiflerin torunlarıyız, Şeyh Şamillerin evlatlarıyız” ifadelerini sarf etti. 


“BU KÜLTÜRÜ GENÇLERİMİZE AKTARACAĞIZ”

Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak kültür faaliyetlerini desteklemeye hazır olduklarını da vurgulayarak, “Sizler böyle yaşamaya devam ettiğiniz müddetçe, ülkemiz böyle yaşamaya devam ettiği müddetçe zaten buradaki bayraklar dalgalanmaya devam edecek. İçimizdeki bağımsızlık aşkı, içimizdeki boyun eğmezlik ve diz çökmezlik ancak böyle yaşayacak. Siz bu kültürü gençlerimize aktaracaksınız. Biz bu kültürü gençlerimize aktaracağız. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi memleketimiz ilelebet payidar olacak. Biz bir arada Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Bir olduğumuzda güçlüyüz. İri olduğumuzda, diri olduğumuzda güçlüyüz. Bu zenginliğe güç kattığınız, o bağımsız ruhu yaşattığınız, o kültürü burada devam ettirdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından festival, dans gösterimi ve yöresel lezzetlerin ikramlarıyla devam etti. Ayrıca Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'nden Erdal Çatan, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği her türlü destek için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mobil Eğitim Aracına Yabancı İlgisi Mobil Eğitim Aracına Yabancı İlgisi
Kurtuluş Savaşı'nın Yol Haritası 103 Yıl Önce Amasya Genelgesi İle Belirlendi Kurtuluş Savaşı'nın Yol Haritası 103 Yıl Önce...
Bisikletin Yaygınlaşması İçin Çalışmalar Devam Ediyor Bisikletin Yaygınlaşması İçin Çalışmalar Devam...
Probes’te Saha Çalışmaları Devam Ediyor Probes’te Saha Çalışmaları Devam Ediyor
Başkan Büyükakın, İş Dünyasına Ustam Çağrısı Yaptı Başkan Büyükakın, İş Dünyasına Ustam Çağrısı...
Büyükşehir’den Öğrencilere Unutulmaz Karne Hediyesi Büyükşehir’den Öğrencilere Unutulmaz Karne...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Mobil Eğitim Aracına Yabancı İlgisi
Yurt dışından gelen 50 kişilik bir heyet Çayırova Belediyesi Mobil Atık Getirme ve Gezici Eğitim aracını...

Haberi Oku