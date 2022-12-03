Başkan Büyükakın: Hukukçular medeniyet inşa ediyor





Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Hukuk Platformu üyesi avukatlar Kocaeli’de buluştu. Marmara bölgesindeki belediyelerden hukuk müşaviri ve avukatların katıldığı buluşmada çeşitli konular ele alındı. Toplantının ev sahipliğini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hukukçuların medeniyet inşa ettiğine vurgu yaptı. 70 hukukçunun katıldığı toplantıda platform üyeleri, yerel yönetimlerde iş hukukuna ilişkin güncel hukuki sorunlar ve çözüm önerilerini Prof. Dr. Talat Canbolat ve Av. Arb. Emine Canbolat ile istişare etti.





BELEDİYELER ARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

Toplantının açılışında konuşan Marmara Belediyeler Birliği MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MBB’nin yeni dönem vizyonundan bahsetti. Büyükakın, belediyelerin iyi çalışmalarının arkasında yetkin belediyecilerin olduğunu, yetkinliği artırmak adına da Marmara Bölgesi’nde belediyeler arası değişim programı başlatılacağını ve bu sayede farklı ölçeklerdeki belediyelerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarına olanak sağlanacağını belirtti.





YENİDEN DÜŞÜN, BİRLİKTE HAREKET ET

Günümüzde karşı karşıya olduğumuz sorunların tek başımıza çözebileceğimizden büyük olduğunun altını çizen Büyükakın, MBB tarafından iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum’un (MARUF) 2021 yılındaki “yeniden düşün, birlikte hareket et” sloganının rehber edinilmesi ve sorunlarla birlikte baş edilmesi gerektiğine dikkat çekti.





“ADİL OLMALIYIZ”

Başkan Büyükakın, “Hukukçular konuya ne kadar hâkim olursa belediye o kadar doğru iş yapmış olur. İdarecilerin başarısı bir bakıma sizlerin elinde. Adil bir şekilde hareket etmek gerekir. Sadece belediyenin menfaatini korumak değil göreviniz. Vatandaşa daha adil bir yaklaşım sergilemek zorundayız.





“ÖĞRENDİKLERİNİZİN SADAKASINI VERİN”

Belediyelerin arasında personel değişimi olsun istedik. Marmara belediyeler Birliği olarak bu tür çalışmalara devam edeceğiz ama bunun bir de borç durumu var. Burada öğrendiklerinizin sadakasını vermeyi unutmayın. Başka belediyelere, çalışanlara bildiklerinizi aktarın. Çevreniz ne kadar gelişirse hayat standardı da o kadar yüksek olur” ifadelerini kullandı.





“TOPLUMSAL FAYDA DÜŞÜNÜLMELİ”

Birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bir damla suyu artırmadan Marmara’ya vermiyoruz ama diğer belediyeler bunu yapmıyorsa fayda vermiyor. Dolayısıyla tek tek kendi çıkarımıza hareket edersek toplamda herkes için bu faydalı bir davranış olmaz. Son dönemde insanlık bunun önemini daha fazla görmeye başladı.





“HUKUKÇULAR MEDENİYET İNŞA EDİYOR”

Medeniyetlerin inşa edilmesinde en güçlü unsur hukukçulardır. Bir yerde adalet sistemi ne kadar iyi tecelli etmişse orada gerçekten medeniyetin yükselme imkânını da görüyorsunuz. Hukukçular aslında farkında olmadan yaptıkları yorumlarla, kamusal meselelere ilişkin değerlendirmelerle, idarecilere yaptıkları tavsiyelerle bir yandan hayatı inşa ediyorlar. Hukuk canlı bir sistem. Hukukçular hakkaniyeti savunduğunda, onun mücadelesini verdiğinde dünyanın topyekûn değiştiğini göreceksiniz” şeklinde konuştu.





ÇEŞİTLİ KONULAR ELE ALINDI

Toplantı gündeminde yer alan konu başlıklarından Belediyelerde Arabuluculuk Müessesesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İş Kanunundan Kaynaklanan Davalara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Belediye Personel Şirketindeki İşçi Personelin İmza Yetkisinin Sınırları ve Genel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Belediye Şirketlerinde Kıdem Tazminatı Hak Eden Personele Kısmi veya Mükerrer Ödemeler Yapılması ve Bunun Tespiti Sorunları ve Çözüm Önerileri ile 696 sayılı KHK’lı İşçiler Tarafından Açılan Muvazaa ve Uyum Davalar iki saat süren bir seminer ile tartışılarak yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirildi.





ORMANYA’YI ZİYARET ETTİLER

Toplantının akabinde katılımcılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda yapılan ve doğal çevresiyle birlikte 2 bin dönümlük alana yayılan dünyanın üçüncü, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahip ORMANYA Doğal Yaşam Parkı’na teknik ziyarette bulundu.