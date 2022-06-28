Başkan Büyükakın: Millet Ve Vatan Sevgisiyle Donanmış Kutlu Bir Davanın Neferleriyiz





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öge ile Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetimlerini makamında konuk etti. Ani vefatı nedeniyle daha önceki Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara’nın yerine görev alan Öge’yi tebrik eden Başkan Büyükakın, “Köksal başkanımızı bir kez daha rahmetle anıyorum, mekânı cennet olsun” dedi. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyon Başkanı Tekin Dursun ise “Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum Tanıtım Günleri” programına vermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.





“BİR VAZİFE OLDUĞUNU DA ÇOK İYİ KAVRAMALIYIZ”

Konuklarını ayrı ayrı kabul eden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, kültürüne ve sanatına katkı adına gelecek nesillerin donanımlı yetişmesi için sorumluluk alan derneklerimizi, vakıflarımızı ve tüm sivil toplum kuruluşlarını tebrik ediyorum” dedi. Başkan Büyükakın ayrıca, Kocaelilik bilincinin oluşmasına dönük atılacak her türlü adımın yanında olduklarını, ortak akılla kent yönetimine katkı sağlayan STK’ların varlığının şehre güç kattığını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu coğrafyanın bizlere yüklediği bir vazife olduğunu da çok iyi kavramalıyız” şeklinde konuştu.





“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

“Millet ve vatan sevgisiyle donanmış kutlu bir davanın neferleriyiz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Selahaddin Eyyubi, Sultan Kılıçarslan, Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han ve Yavuz Sultan Selim’in izinden gidiyoruz. Ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi için de gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.







