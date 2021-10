Başkan Büyükakın, ‘’Neden daha üst liglerde hakemlerimiz olmasın’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Hakem ve Gözlemciler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Genel Merkez seçimlerine katılan üst delegelerinde yer aldığı görüşmede, nazik ziyaretleri için TFFHGD Kocaeli Şubesinin yönetim kuruluna teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Şehrimiz artık futbolun üst liglerinde daha çok hakemimizle temsil edilmelidir. Bu hafıza ve birikimin kentimizde var olduğunu çok iyi biliyoruz. Futbolda çok önemli bir yere sahip hakemlerimize gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini sarf etti.





KURT: BU İLGİ BİZE GÜÇ VE ENERJİ VERİYOR

TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı aynı zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Kurt, Başkan Büyükakın’ın samimi ilgisi ve konukseverliği için teşekkür ederken, “Tahir Başkanımız bizlere her türlü desteğini bu zamana kadar verdi. Bundan sonrada vereceğine yürekten inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sporu, sporcuyu ve amatör spora destek olan her türlü kurumla yakından ilgilendiğini çok iyi biliyoruz. Derneğimizin çalışmalarını takip eden Tahir Başkanımız, bizlerle görüştüğü her fırsatta hakemlerimizin durumunu soruyor. Bu ilgi bize güç ve enerji veriyor. İnşallah gençliğe hizmet eden hakemlerimiz ve gözlemcilerimizin daha üst liglerde olması içinde bizlerde tüm enerjimizle çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti.





“EN GÜZEL ŞEKİLDE YÜRÜTME ÇABASINDA OLACAĞIZ”

“Kocaeli’nin neden birden fazla FİFA hakemi neden daha üst liglerde hakemleri olmasın” diyerek konuklarıyla futbol ve hakemlik üzerine konuşan Başkan Büyükakın, “Şehrimizde üst ligler başta olmak üzere FİFA kadrosunda yer alan hakemlerimiz, şehrimiz açısından da gurur kaynağı olacaktır. Sadece bir tane ile de yetinmemeliyiz. Bu sürecin uzun vadeli, sabır isteyen bir durum olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çok iyi eğitimle, fiziksel aktivitelerle ve disiplinli bir şekilde yetenekli hakemlerimiz arasından bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu noktada derneğimizle birlikte Kocaeli’nin her noktasında ortak hareket ederek çalışmalar yapmamız gereğine de inanıyorum. Genç hakemlerimizin ortaya koyacağı emeğe bizde Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapabiliriz bunun için çalışacağız. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz aynı zamanda Dernek Başkanımız Özhan Kurt ile bu süreci en güzel şekilde yürütme çabasında da olacağız” diye konuştu.





“HAKEM İLE GÖZLEMCİLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın da selamlarını Başkan Büyükakın’a ileten Kurt, yaptıkları çalışmalar ve hedefleri noktasında bilgilendirme de yaptı. “Hakemler ve gözlemciler için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Kurt, “Yeni biz vizyonla Marka Şehir Kocaeli ve Spor Kenti Kocaeli hedefleri için çalışıyoruz. Tahir Başkanımızın profesyonel olmak üzere amatör sporlara nasıl büyük bir destek verdiğini yakından biliyoruz. Bunun için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizlere de her fırsatta desteklerini esirgemeyen Başkanımızın spor vizyonuna uygun adımlar ve projeler üreteceğimizi de ifade etmek istiyorum” dedi. Hakem camiasının yanında olduklarını, eğitim başta olmak üzere gerekli ve ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteği Özhan Kurt kardeşim ve yönetimine vereceklerini de söyleyen Başkan Büyükakın, “Amatör futbola ve gençliğimize hizmet eden hakem ile gözlemcilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu noktada Büyükşehir Belediyemizin Spor ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı hakemlerimizin de yanında olmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı. Birliktelik futbol ve hakemlik üzerine yapılan keyifli sohbetin ardından sona erdi.