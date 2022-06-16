Başkan Büyükakın: Sanayinin ihtiyaç duyduğu suyu, geri kazanımla verebiliriz

Kocaeli Sanayi Odası, bu yıl 28. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri törenini gerçekleştirdi. Başiskele’de düzenlenen ödül törenine Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşması damga vurdu. Başkan Büyükakın, atık suların geri dönüşümü noktasında Büyükşehir’in çok iyi bir kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Büyükakın, “Sanayinin ihtiyaç duyduğu ve kullandığı suyu, Büyükşehir’in geri dönüşüm tesislerinden temin etme kapasitesine sahibiz” dedi. Başkan Büyükakın’ın sözleri toplantıya katılan sanayiciler tarafından çok olumlu bulundu.

GERİ KAZANIM SUYU KAPASİTEMİZ YETERLİ

Toplantıya katılanların konuşmasını dikkatle takip ettiği Başkan Büyükakın, içilebilir su kaynaklarının neredeyse yüzde 40’ının sanayide kullanıldığını belirterek, “Geri dönüşümlü suyun kullanımı bakımından maalesef başarılı değiliz. Bunun için inisiyatif almamız lazım. Bizim tüm sanayi tesislerimizin kullandığı toplam su miktarı 39 milyon metreküp. Bunun yanında 48 milyon metreküplük bir geri kazanım suyu imkanımız var. Aslında biz sanayinin kullandığı bütün suyu geri kazanım tesislerimizden sanayiye verme kapasitesine sahibiz” bilgisini verdi.





İZMİT KÖRFEZİNDE YÜZDE 100 ATIK SU ARITMA

Kocaeli’de denize yapılan deşarjın yüzde yüzünün arıtmadan geçirilerek verildiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Acilen bir eylem almamız lazım. Birlikte harekete geçmemiz lazım. Marmara Denizi bir ara form olduğu için Akdeniz ve Karadeniz ile kıyasladığınız zaman yeni ve genç bir deniz olarak gösteriliyordu. Ancak en erken kaybedeceğimiz deniz de maalesef Marmara Denizi olacak gibi görünüyor. Yapmamız gereken çok açık; evsel atık sularının tamamının arıtılarak denize gitmesi. Biz Kocaeli olarak gururla söylüyoruz ‘ön arıtmayla hiçbir atık suyu denize vermiyoruz.’ Ön arıtma yok. Marmara Denizi’ne günlük 5 milyon metreküp deşarj yapılır. Bu 5 milyon metreküpün yüzde 53’ü sadece ön arıtma yapılarak maalesef veriliyor. Kocaeli’nin katkısı toplam içinde sadece yüzde 8,5 ve ön arıtmayla denize deşarjı yapılan su miktarı yüzde sıfır. Yüzde 72 ileri biyolojik arıtma, yüzde 28’i biyolojik arıtma. Üç yıllık bir zaman zarfında tamamı ileri biyolojik arıtma olacak” açıklamasını yaptı.





KOCAELİ YİNE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN

Başkan Büyükakın, çok daha önemli bir konuyu gündeme getirdi ve ileri biyolojik arıtma bile olsa denize deşarj yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Denize deşarjın durdurulması gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, bu noktada arıtma tesislerinden elde edilen geri kazanım suyunun devreye girdiğini ifade etti. Geri kazanım suyunun endüstride ve sanayide kullanılması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Gelin hep birlikte geri kazanım suyunun endüstriyel faaliyette kullanımını sağlamak için bir inisiyatif başlatalım. Çünkü Kocaeli her açıdan Türkiye’ye örnek ve model olmuş bir şehirdir. Bugün burada bir araya geldiğimiz çevre ödülleri de Türkiye’ye örnek bir uygulama. Dolayısıyla geri kazanım suyunun endüstride kullanımı konusunda sizlerden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak destek bekliyorum. Bu konuda sanayi odamız da katkı sağlarsa hızlıca hayata geçirmiş oluruz. Böylece Türkiye, yine Kocaeli’yi örnek alır’’ açıklamasını yaptı.







