Başkan Büyükakın: Sporun her dalına destek oluyoruz



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tayfunspor’un yeni seçilen yönetim kurulunu makamında konuk etti. Hakan Özcan başkanlığındaki ziyarete yönetim kurulu futbol şube sorumluları Veysel Tekin Güçtekin, Barış Er, başkan yardımcısı Gülseren Parlakoğlu, genel sekreter Anıl Kolcuoğlu, transfer komitesi başkanı Mustafa Çakır, hukuk sorumlusu Av. Arzu Yalçın, yönetim kurulu üyeleri Kayhan Özler, Köksal Aydın, Cem Elgin katıldı. Ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Sporcu yetiştirmek istiyorsanız tesis ve altyapıya ihtiyacınız var. Bizim de temel amacımız bir taraftan tesis yaparken diğer taraftan altyapıların güçlenmesi için atılan adımlara destek olmaktır” dedi.





“SALON SPORLARI ESKİ GÜNLERİNE DÖNMELİ”

Kulüp çalışmaları hakkında bilgi veren Tayfunspor Başkanı Özcan, "Tahir Başkanım, biz ilk önce bir sosyal sorumluluk projesi olarak bu işe başladık. Sonra baktık ki bu iş çok ciddi bir oluşum ve maddi manevi güç istiyor. Bölgede de bazı spor branşlarında daha fazla oluşum isteği var biz de kolları sıvadık. Tayfunspor’u salon sporlarında eski günlerine döndürmek istiyoruz. Ben eski bir kürekçiyim aynı zamanda su sporlarında kürek, yelken gibi branşlarda açacağız. Şu an futbol takımımızın barınma ve tesis hedefleri için çalışma yapıyoruz” ifadelerini sarf etti.





“KENTİMİZE SPOR TESİSLERİ YAPIYORUZ.”

Başkan Büyükakın, "Kentimizin belli noktalarına tesisler yapıyoruz. Futbol dışındaki branşlara da destek oluyoruz. Takımlarımızın futbol dışında alanlarla ilgilenmesi ve sporcu yetiştirmesini çok önemli buluyorum. Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında başarılı sporcularımız var. Bu başarıların devam etmesi ve yeni isimlerin çıkması için temel spor eğitimlerine de ayrı bir önem verilmesi gerekiyor. Çocuğumuzun yapısına ve gelişimine göre branş ayrımı yapılıp, o alana yönlendirip gelişimi sağlanmalıdır. Biz de bunun için çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona ererken, yöneticiler üzerinde Tahir Büyükakın yazan Tayfunspor formasını Başkan’a hediye etti.