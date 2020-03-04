Başkan Büyükakın, Terzilikte ustalığını gösterdi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Sultan Orhan Mahallesinde ki esnaf ziyaretleri esnasında bir terzi dükkanına girerek dikiş makinasının başına oturdu. Rahmetli babasının yanında terzilik mesleğinin inceliklerini öğrenen Başkan Büyükakın, üzerinden yıllar geçmesine rağmen dikiş dikmeyi unutmadığını gösterdi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve beraberinde ki heyet Başkan Büyükakın’a eşlik etti.

TERZİLİK MESLEĞİNİ UNUTMADIĞINI GÖSTEREREK

Gebze’de yılların esnafı Terzi Burhan’ı ziyaret ederek bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, terzilik mesleğini unutmadığını göstererek bir pantolonu kendi eliyle dikti. Ustalığını gösteren Başkan Büyükakın, Terzi Burhan’dan tam not aldı. Günün anısına bir fotoğrafta çektiren ve Terzi Burhan’ın çalışma azminden büyük bir enerji aldığını ifade eden Başkan Büyükakın, “Bizlerde Terzi Burhan abimiz gibi şehrimize büyük bir azimle hizmet ediyoruz. Fırsat bulduğumuz her anda esnaflarımızı ziyaret ederek işlerinde bereket diliyoruz” açıklamasını yaptı.