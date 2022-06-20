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Başkan Büyükakın: Vanlılar Olarak Sizi Çok Seviyoruz

Başkan Büyükakın, Kocaeli Vanlılar Dernek Başkanı Fırat Güler ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti

Başkan Büyükakın: Vanlılar Olarak Sizi Çok Seviyoruz

20 Haziran 2022 Pazartesi 17:03


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Vanlılar Dernek Başkanı Fırat Güler ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Samimi geçen görüşmede şehrin gelişimine dair konular ele alınırken, “Ülkemizin doğusunun yükselen yıldızı, tarih ve medeniyet şehri Van’ın kentimizdeki kadirşinas hemşerilerimizin Kocaeli’ne verdiği katkı için çok teşekkür ederim” diyen Başkan Büyükakın, “Nazik ziyaretleriniz için sizlere şükranlarımı iletiyorum. Vanlı hemşerilerimizle olan bağımız Allah’a şükür çok güçlüdür. Şehrimize ve hemşerilerimize hizmet için koşuyoruz, yorulmuyoruz” dedi. 


“KENTİMİZE HİZMET EDİYOR, GÖNÜLLERE GİRİYORSUNUZ”

Kocaeli Vanlılar Dernek Başkanı Fırat Güler, Başkan Büyükakın’a kendilerini ağırlamasından dolayı teşekkür ederken, görüşmede, “Vanlılar olarak sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun kentimize hizmet ediyor, gönüllere giriyorsunuz” ifadelerini sarf etti. Bu güzel sözler için Başkan Güler ve beraberindeki yönetime teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Hepimizin bildiği bir gerçek vardır o da ışık doğudan yükselir. Biz kardeşlik, birlik ve beraberlik anlayışı ile medeniyet ateşimizi dünyanın her noktasına birlikte götüreceğiz. Dünyanın daha güvenli ve huzurlu olması için hep birlikte çok çalışmamız gerekmektedir” diye konuştu. 


“ÜLKEMİZİN GELİŞİMİ İÇİN YOL YÜRÜMEYE DEVAM” 

“Vanlı hemşerilerimizi çok seviyorum” diyerek birliktelikteki konuşmalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Kentimizin değerlerine katkı yapan, ticaretine ve üretimine destek olan Vanlı kardeşlerimizle ülkemizin gelişimi için yol yürümeye devam edeceğiz. Sizlerin vesilesiyle bir kez daha şehrimizdeki Vanlı hemşerilerimize selamlarımı iletiyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.


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