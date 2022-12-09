Başkan Büyükakın: Zaman dünyaya nizam verme zamanıdır





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Caferileri Vakfı Başkanı Yahya Kemal Utar’ı, Sivaslı İş İnsanları Derneği Başkanı Erol Ateş’i, Cem Vakfı Din Hizmetleri Başkanı Ali Rıza Uğurlu ve Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin’i, Marmara Iğdırlılar Dernekler Federasyonu Başkanı Nihat Yıldırım ve beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Konuklarını ayrı ayrı kabul eden Başkan Büyükakın, görüşmelerde “Birlikte rahmet vardır” vurgusu yaparak, “Motivasyonumuz ve mücadele ruhumuz, ülkemizin geleceğe daha güvenli bakmasıdır. Birliktir, beraberliktir. Bugünler her zamankinden daha çok bir ve beraber olma zamanıdır. Bununla birlikte zaman çok çalışma, üretme, geliştirme, kalkınma ve dünyaya nizam verme zamandır” dedi.





“ŞİMDİ BU BORCU ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Şehri yönetirken ortak akla ve vefaya ihtiyaç olduğu ve nemelazımcılıktan uzak toplumların her alanda yükseleceğinin altı çizilen görüşmelerde Başkan Büyükakın, “Bize düşen çalışmaktır. Bir hedef için tüm engelleri aşmaktır. Sabırla görevlerimizi yerine getirmektir. Zalimlerin önünde durmak, dünyanın ihtiyaç duyduğu vicdanın gereğini yerine getirmek günümüzün en önemli görevidir. Bunu yaparken de ülkemizin tüm kurumları, sivil toplum örgütleri taşın altına elini koymalıdır. Büyük bir sorumluluğumuz var. Bunun farkındayız, farkında da olmalıyız. Bizler bu görevdeyiz. Milletimize borcumuz var. Bizi yetiştirdi ve bugünlere getirdi. Şimdi bu borcu ödemek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.





“TÜM SİVİL OLUŞUMLAR ÇOK KIYMETLİDİR”

‘’İş dünyasından, sivil dünyanın kendi içerisinden çıkardığı dernek ve vakıflar, daha fazla sorumluluk alacak şekilde bu ülkenin çocukları, gençleri, yaşlısı, engellisi ve kadını için proje üretmeli’’ diyen Başkan Büyükakın, “İstihdam oluşturan, Türkiye’nin daha fazla kalkınması ve üretmesi için çalışan tüm sivil oluşumlar çok kıymetlidir, değerlidir. Bu gibi oluşumları çoğalması ve artması da bir o kadar değerlidir” ifadelerini sarf etti.





“BİRLİĞİMİZİN BOZULMASINA MÜSAADE ETMEYİZ”

Milletimizin öz güveniyle birlikte Türkiye’nin geldiği son durum üzerine değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmelerde, bu vatan üzerindeki kardeşlik bağlarının çok güçlü olduğuna da dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Kim bizim üzerimizde oyun oynarsa oynasın, biz millet olarak bu oyunları bozuyoruz. Kim ülkemize operasyon çekecek olursa bizde o operasyonları bozuyoruz. Milletimizin huzurunu hiç kimse bozamaz, bozulmasında müsaade etmeyiz. Kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlere de gereken cevabı vermeye her şekilde devam edeceğiz” dedi. Birliktelikler yapılan görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.



