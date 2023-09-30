Başkan Büyükgöz Gebze projelerini anlattı

Gebze’ye tarihin en büyük yatırımlarını getirdiklerini dile getiren Başkan Büyükgöz, konuşmasında sık sık ‘Sağlam işler yaptık. Gebze’yi sağlama aldık’ vurgusu yaptı. Gebze’de düzenlenen programa Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti eski Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ekrem Karahan, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, İlçe jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“GEBZE’YE PRESTİJ KATTIK“

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı sunumda, “Ben reklamdan anlamam, şehir ve şehre hizmet etmekten anlarım. Sözüme sağlam işler yaptık diye başlarken yaptıklarıma baktım. Yüz yıllık tapu sorununa el atmış, 35 bin tapu düzenlemişiz. 22 mahallede doğalgaz varken bugün itibariyle 40 mahallemizde doğalgaz kullanılabilir seviyeye geldi. Gebze’ye prestij kattık. Gebze’ye tarihin en büyük yatırımlarını getirdik. Gösteriş yapmadan sağlam işler yaparak Gebze’nin geleceğini sağlama aldık. 300 yıllık gelecek vizyonunu ortaya koyduk. Yaptığımız yatırımlarımın toplamı 18 milyar 134 milyon 900 bin lira” dedi.









“DEVLETİMİZE 5 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADIK”

Sunumuna devam eden Büyükgöz;”Kocaeli’nin ilk metrosu Darıca-Gebze arasında inşa ediliyor. Türkiye’nin ilk yerli ve milli vagonu, yazılım sistemi bu metroda sürücüsüz olarak kullanılacak. 2024 yılı sonunda bu metro hizmete girecek ve günlük 55 bin aracın trafikten çekilmesini sağlayacak. Böylelikle konforlu bir seyahat sistemini sizle buluşturmuş olacağız. Araç filomuza 100 araç katarak yeniledik. Kuzey Marmara Tem Otoyolu Bağlantı Projesinde belediyemizin yaptığı imar düzenlemesi ile devletimize 5 milyar TL tasarruf sağladık. Ulaştırma Bakanımız bunu duyduğunda ‘Siz bunu hazırlamışsanız, bize de bunu yapmak yakışır.’ sözleri ile cevap verdi. Projenin hazırlıkları yapıldı ve yapım ihalesine hazır konuma geldi.”dedi.







