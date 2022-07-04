Başkan Büyükgöz Hafta Sonu Sahada Denetimde

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından sahada sürdürülen üst yapı çalışmalarını ve projelerini sahada denetleyen Başkan Büyükgöz’e Tavşanlı bölgesi sanayici ve esnaflarından pankartlı hizmet teşekkür geldi





Başkan Büyükgöz, çalışmaları sahada denetliyor. Gebze Belediyesi ekipleri tarafından sahada sürdürülen üst yapı çalışmalarını ve projelerini sahada denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hafta sonu ilk olarak Tavşanlı mahallesini ziyaret etti. Fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Tavşanlı Mahallesi 4506, 4508, 4509 ve 4504 sokaklar ve bağlantılarından tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını denetleyen Başkan Büyükgöz’e bölge esnafından teşekkür geldi.

ESNAFTAN PANKARTLI TEŞEKKÜR

Başkan Büyükgöz’e, hazırladıkları, ‘bölgemize yapılan asfalt çalışmalarından dolayı Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’e bölge sanayicileri adına teşekkür ederiz’ yazılı pankartla teşekkür eden bölge esnaflarıyla hasbihal eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennilerini iletti.

MUSTAFA AMCAYA HASTA ZİYARETİ

Tavşanlı’nın ardından Muallimköy Mahallesi’ne geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 4124 sokak ve bağlantılarından devam eden parke yol ve kaldırım imalatı çalışmalarını denetledi. Denetim turunun ardından Muallimköy sakinlerinden Mustafa Esen’i evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz acil şifalar temennilerini iletti.

ÇALIŞMALARA BÜYÜKGÖZ’DEN YAKIN TAKİP

Hasta ziyaretinin ardından Başkan Büyükgöz, Kamyon ve TIR garajının bulunduğu bölgede fen işleri ekipleri tarafından yapımına başlanan 1700 metrekare alan üzerine 60 araçlık otopark çalışma alanını denetledi. Başkan Büyükgöz denetim turu kapsamında son olarak, Barış Mahallesi 1804 sokakta yapımına başlanan Güzide tesisinin inşa alanında incelemelerde bulundu.