Başkan Büyükgöz personelin kadınlar gününü kutladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nün Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle Gebze Belediyesinde çalışan kadın personellerle bir araya gelerek, Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. Gebze Belediyesi toplantı salonunda kadın personellerle bir araya gelen Başkan Büyükgöz’e Bem-Bir- Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve sendika temsilcileri eşlik etti.

KADIN VE ERKEK BİR ELMANIN İKİ YARISIDIR

Kadın personellerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Kadınlar ve erkekler bir elmanın iki yarısıdır. Allah tüm canlıları dişi ve erkek olarak yaratmış. Bizim dinimiz kadına çok değer veren bir din. Cennet anaların ayakları altında diyen bir dini gerçek anlamda yaşasak bu gün kadın erkek eşitliğini konuşmamıza gerek kalmaz. Kadınlarımızın bir gün değil yılın 365 günü kadınlar günü olmalı. Sizler toplumu oluşturan ailenin temelisiniz. Ben bir kez daha Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Dileğim bu günden sonra kadına şiddetin olmadığı, kadın cinayetlerinin son bulduğu bir dünyada yaşarız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz daha sonra kadın çalışanlara hediye takdiminde bulundu.

