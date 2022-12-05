Başkan Büyükgöz’den dernek ziyaretleri





Başkan Büyükgöz’den hafta sonu dernek ziyaretleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hemşeri ve kültür derneklerini ziyaret etti. Yoğun geçen hizmet trafiğine rağmen, ziyaretlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu hemşeri derneklerine misafir oldu. Başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan ve birim müdürlerinin de katıldığı dernek ziyaretleri kapsamında sırasıyla; Gebze Malatya Doğanşehir Günedoğru Köyü Derneği, Gebze Erzurum İspir Petekli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Gebze Erzurum Aşkaleliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Gebze Afyonkarahisarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği’ni ziyaret eden Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Gebze’mizde faaliyet gösteren hemşeri derneklerini ziyaret ederek kıymetli vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için dernek yönetimi üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaretler kapsamında ilçe genelinde devam eden belediye projeleri ve hizmetlerine yönelik bilgi veren Başkan Büyükgöz, dernek yöneticileri ve üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Hemşeri dernekleri yöneticileri de ziyaretlerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ettiler.