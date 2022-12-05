GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den dernek ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den hafta sonu hemşeri derneklerine ziyaret.

Başkan Büyükgöz'den dernek ziyaretleri

05 Aralık 2022 Pazartesi 15:19


Başkan Büyükgöz’den hafta sonu dernek ziyaretleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hemşeri ve kültür derneklerini ziyaret etti. Yoğun geçen hizmet trafiğine rağmen, ziyaretlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu hemşeri derneklerine misafir oldu. Başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan ve birim müdürlerinin de katıldığı dernek ziyaretleri kapsamında sırasıyla; Gebze Malatya Doğanşehir Günedoğru Köyü Derneği, Gebze Erzurum İspir Petekli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Gebze Erzurum Aşkaleliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Gebze Afyonkarahisarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği’ni ziyaret eden Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Gebze’mizde faaliyet gösteren hemşeri derneklerini ziyaret ederek kıymetli vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için dernek yönetimi üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaretler kapsamında ilçe genelinde devam eden belediye projeleri ve hizmetlerine yönelik bilgi veren Başkan Büyükgöz, dernek yöneticileri ve üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Hemşeri dernekleri yöneticileri de ziyaretlerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ettiler. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KADINA KARŞI ŞİDDET EN VAHİM İNSANLIK SUÇUDUR KADINA KARŞI ŞİDDET EN VAHİM İNSANLIK SUÇUDUR"
KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi
Hubtic’ten deniz yolu taşımaları için avantajlı navlun teklifi Hubtic’ten deniz yolu taşımaları için avantajlı...
Şanbaz Yıldız’dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı Şanbaz Yıldız’dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları...
Gebze belediyesi aralık meclisi toplanıyor Gebze belediyesi aralık meclisi toplanıyor
Bizimköy’de dayanışma ve sevgi ile engeller kalkıyor Bizimköy’de dayanışma ve sevgi ile engeller kalkıyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

KADINA KARŞI ŞİDDET EN VAHİM İNSANLIK SUÇUDUR"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen...

Haberi Oku