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Başkan Büyükgöz’den İl Emniyet Müdürü Tipioğlu’na Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz'den İl Emniyet Müdürü Tipioğlu'na Ziyaret

14 Aralık 2022 Çarşamba 18:32


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nu makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasında gerçekleşen ziyaret de İl Emniyet Müdürü Veysaş Tipioğlu nezdinde tüm emniyet camiasına çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Emniyet güçlerimiz toplumumuzun güvenliği için canla başla mücadele ediyor. Kendilerine bu anlamda kolaylıklar diliyorum. Müdürümüzü ve tüm emniyet mensubu kardeşlerimi de başarılarından ötürü kutluyorum. Emniyetimizin yeni binası da hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında ve hizmetlerinde kolaylıklar diledi. 

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