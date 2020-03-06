banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi, velilerle buluşuyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Semt Konaklarında meslek ve sanat edindirme kurslarına katılan ve çocuk kulüplerinde eğitim gören çocukların velileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Çiftçi, velilerle buluşuyor

06 Mart 2020 Cuma 09:58

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nden sonra,Emek Mahallesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Semt Konağı ile Atatürk Mahallesi Şehit Yarbay İlker Çelikcan Semt Konağı’nda meslek ve sanat edindirme kurslarına katılan ve çocuk kulüplerinde eğitim gören çocukların velilileriyle buluştu.

Belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili velilere bilgi veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora ve ulaşımdan çevreye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

 

Öncelikle çocuk kulüplerinin haftanın beş günü eğitim verdiğini, bilgi evleri ve gençlik merkezlerinde yeniden bir düzenleme yaparak daha aktif ve verimli bir sistem oluşturduklarını, fonksiyonel bir sistem kurduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuk kulüpleri, bilgi evleri ve gençlik merkezlerine daha önceden yapmış  olduğu ziyaretlerde kendisinden talep edilen tüm kursların velilerin hizmetine açtıklarını söyledi. Yeni kurslarla ilgili de çalışmaların devam ettiğini aktaran başkan Çiftçi, eğitim noktasına da değindi. Çocuk kulüpleri başta olmak üzere bilgi evleri ve gençlik merkezlerinde eğitim noktasında birçok yeniliği çocukların ve gençlerin hizmetine sunduklarını söyleyen başkan Çiftçi, hemen hemen her branşta hizmette var olduklarını ve bu alanlarda eğitim gören tüm çocukların kendilerini geliştirme adına büyük bir ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

 

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapılacak olan hastane ile ilgilide bilgiler verdi. Devlet Hastanesi’nin yeni yerinin  Atatürk Mahallesine yakın bir noktada olduğunu söyleyen Çiftçi, çalışmaların bir an önce başlaması adına büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Hastaneye herkesin rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğini dile getiren başkan Çiftçi, Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeBaşkanKocaeliçayıorva
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bilgievleri’nin minikleri değerlerimizi yaşatacak Bilgievleri’nin minikleri değerlerimizi yaşatacak
Dilovası, Başkan Şayir'le ilkleri yaşıyor Dilovası, Başkan Şayir'le ilkleri yaşıyor
Başkan Büyükakın, Terzilikte ustalığını gösterdi Başkan Büyükakın, Terzilikte ustalığını gösterdi
Dilovası’nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor Dilovası’nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor
Başkan Büyükakın, Endonezya Başkonlosu’nu ağırladı Başkan Büyükakın, Endonezya Başkonlosu’nu ağırladı
Darıcalı çocuklar Kitap Fuarı’nı çok sevdi Darıcalı çocuklar Kitap Fuarı’nı çok sevdi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Bilgievleri’nin minikleri değerlerimizi yaşatacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ve Türkiye'ye...

Haberi Oku