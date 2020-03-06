Başkan Çiftçi, velilerle buluşuyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Semt Konaklarında meslek ve sanat edindirme kurslarına katılan ve çocuk kulüplerinde eğitim gören çocukların velileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nden sonra,Emek Mahallesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Semt Konağı ile Atatürk Mahallesi Şehit Yarbay İlker Çelikcan Semt Konağı’nda meslek ve sanat edindirme kurslarına katılan ve çocuk kulüplerinde eğitim gören çocukların velilileriyle buluştu.

Belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili velilere bilgi veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora ve ulaşımdan çevreye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Öncelikle çocuk kulüplerinin haftanın beş günü eğitim verdiğini, bilgi evleri ve gençlik merkezlerinde yeniden bir düzenleme yaparak daha aktif ve verimli bir sistem oluşturduklarını, fonksiyonel bir sistem kurduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuk kulüpleri, bilgi evleri ve gençlik merkezlerine daha önceden yapmış olduğu ziyaretlerde kendisinden talep edilen tüm kursların velilerin hizmetine açtıklarını söyledi. Yeni kurslarla ilgili de çalışmaların devam ettiğini aktaran başkan Çiftçi, eğitim noktasına da değindi. Çocuk kulüpleri başta olmak üzere bilgi evleri ve gençlik merkezlerinde eğitim noktasında birçok yeniliği çocukların ve gençlerin hizmetine sunduklarını söyleyen başkan Çiftçi, hemen hemen her branşta hizmette var olduklarını ve bu alanlarda eğitim gören tüm çocukların kendilerini geliştirme adına büyük bir ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapılacak olan hastane ile ilgilide bilgiler verdi. Devlet Hastanesi’nin yeni yerinin Atatürk Mahallesine yakın bir noktada olduğunu söyleyen Çiftçi, çalışmaların bir an önce başlaması adına büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Hastaneye herkesin rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğini dile getiren başkan Çiftçi, Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.