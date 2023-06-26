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Başkan Çiftçi’den Kurban Bayramı Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi'den Kurban Bayramı Mesajı

26 Haziran 2023 Pazartesi 10:12

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı’nı kutladı. Başkan Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tüm İslam Âlemi olarak mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı arttıran Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğimizi yükselten günlerin başında geliyor. Hamdolsun, bir kez daha Kurban Bayramı’na ulaştık. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bayramı en güzel şekilde değerlendirmek ve huzurlu bir bayram geçirmek tüm vatandaşlarımız için en büyük dileğim. Bu vesile ile tüm Çayırovalı vatandaşlarımızın, milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, bu mübarek günlerin tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini rabbimden niyaz ederim.”

 

KENT BAYRAMLAŞMASI İKİNCİ GÜN

Çayırova’da geleneksel kent bayramlaşması Kurban Bayramı’nın ikinci günü yapılacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü ve Çayırovalıların katılacağı kent bayramlaşması, 29 Haziran Perşembe saat 10.30’da Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

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