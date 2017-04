Başkan Karaosmanoğlu, İzmit Çarşı esnafıyla buluştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Asya Otel’de İzmit çarşı esnafıyla bir araya geldi. 16 Nisan Halk oylamasından yerel yönetimlerde ki hizmetlerin görüşüldüğü toplantıda Başkan Karaosmanoğlu, “7 Haziran genel seçimi sonrası yaşananları ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini hep birlikte gördük. 7 Haziran’da terör örgütleri ve sevicileri bir anda hortladı. Çünkü ülkemizin koalisyon dönemlerinde güç kaybedeceğini çok iyi biliyorlardı. Bununla beraber 15 Temmuz, batının bizim başımıza ördüğü bir belaydı. Çok şükür milletimizle, vatansever emniyet güçleri ve halkın güvendiği liderle bu darbe girişimini savdık” dedi.

“O PARTİLERİN GÜNÜMÜZDE TABELALARI DAHİ YOK”

Büyükşehir Belediyemizin her türlü hizmetlerini her kesimle istişare ederek gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “2002 seçimlerinde halkından geçer not alamayan partiler artık günümüzde artık tabelaları da yok. Halkımız 1,5 yıl içerisinde yeni kurulan bir partiyi iktidar yaptı. Bu müthiş bir değişimdi. O değişimle, güçlü tek başına iktidarla birçok hizmetler ortaya koyuldu. Hakem millettir ve her zaman gerekli durumlarda duruma el koyar. Hiç kimse insanımızın ferasetini hafife almasın” diye konuştu.

“GÜÇLÜ İKTİDAR ANCAK ÜLKESİNE HİZMET EDER”

15 Temmuz’da askerin ve emniyetin içerisinde ki gerçek vatanseverlerin ülkesine milletiyle beraber sahip çıktığını da vurgulayan Karaosmanoğlu, “Devletimiz, FETÖ üyelerinin temizliğini yapıyor. Devletin içerisinde ne kadar bu gibi terör örgütlerine bağlı kişi ve kişiler varsa temizlenmelidir, temizleniyor inşallah. Bu noktadan sonra ülkemizin kalkınması, darbe girişimlerinin olmaması, demokrasinin kesintiye uğramaması için 16 Nisan Halk oylamasında çıkacak Evet çok önemlidir. Güçlü ve Anadolu’nun ruhunu taşıyan bir iktidar ancak ülkesine hizmet eder” açıklamasını yaptı.

“SİYASİ İSTİKRARI SAĞLAMA GÖREVİMİZ VAR”

Yetki vereceğimiz gençler bu ülkenin gelecek ideallerini sağlayacak büyük bir güçtür diyerek 18 yaşa çekilen seçilme yaşının önemine vurgu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Engellere takılmadan güvenle hızlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Bizlerin ve siz kıymetli esnaflarımızın siyasi istikrarı sağlama görevimiz var. Sizlerden ricam sevdiklerinize halk oylamasında sandığa gitmelerini sağlamanızdır” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.