BAŞKAN KOCAMAN CEMİYETLERDE

HÜSEYİN İLE HAVVANUR EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Hüseyin Zülfikar Ergin ile Havvanur Uzun çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini vererek mutluluklar diledi.
FATİH İLE HATİCE DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatih Hira ile Hatice Andaç çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
TOLGA İLE KÜBRA ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Tolga Subaş ile Kübra Cansız çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
MUSTAFA İLE ŞEYMANUR EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Mustafa Perik ile Şeymanur Sarı çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
SAMET İLE AYSEL EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Samet Güngör ile Aysel Keskin çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
SEÇİL İLE AKİF NİŞANLANDI
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Seçil Çağlar ile Akif Yılmazlar çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Allah tamamına erdirsin dileğiyle gençleri tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
SEVDANUR İLE MUSTAFA EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Sevdanur Köktürk ile Mustafa Zahit Işık çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.