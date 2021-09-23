Başkan Özdemir: Gebze’de Belediye Başkanı’nı Beylikbağı seçiyor

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Tokmak ve ekibine teşekkür eden MHP Başkan’ı Bülent Özdemir, “Gebze’de özellikle de Beylikbağı’nda ciddi anlamda bir Giresun’lu yoğunluğu var. Göreve geldikten sonra Yönetim Kurulu arkadaşlarımla bir araya geldik ve ilçenin bir haritasını çıkardık ve gördük ki, Beylikbağı bölgesinin yeri çok ayrı. 65 bin seçmen var. Beylikbağı Gebze Belediye Başkanı seçiminde ana etken konumunda. Biz de bu anlamda Beylikbağı’na ayrı bir önem veriyoruz. Buraya dönük siyasi çalışmalarımız yoğunlaştık ve özellikle de STK’larla tanışma toplantılara ağırlık veriyoruz. Bu anlamda sizlerin ziyareti bizim için çok önemli” dedi.

‘Beylikbağı’nda kendimi evimde hissediyorum’

Beylikbağı’nda Anadolu kültürünün, özellikle de Karadeniz yöresinin her renginin olduğunu belirten Başkan Özdemir, “Ben de bir Karadenizli olarak Beylikbağı’nda kendimi evimde hissediyorum. Yakında evi de oraya taşıyabilirim. Bölgeyi ziyaretimde 7 farklı mahalle muhtarı yaptığımız görüşmede çeşitli problemleri olduğunu öğrendik. Özellikle asayiş konusunda tespit ettiğimiz sorunları Gebze İlçe Emniyet Müdürü ile paylaştım, sağolsun konuyla hemen ilgilendi” diye konuştu.

Sıcak misafirperverliğinden dolayı MHP İlçe Yönetimine teşekkür eden GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak şunları söyledi: ”Giresun İşadamı ve Bürokratlar Derneği (GİRİB), bölgemiz başta olmak üzere ülkemizde bürokrasi ve ticaret alanında hizmet veren, İş adamlarını ve serbest meslek gruplarını bir araya toplayarak eğitim, öğretim, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak, Giresun ve Karadeniz bölgesinin coğrafi ve sosyal çevresini, kültürel, tarihsel, sanatsal, mimari, kentsel, çevresel ve doğal değerlerinin, çeşitliliğinin tanıtılması, korunması, geliştirilmesi için projeler üretmek, üretilen projeleri ilgili kurumlarla paylaşmak ve uygulamak ve dernek üyeleri arasında sosyal dayanışma, iş birliği alanında sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi, bu anlayışın gelecek kuşaklara taşınması amacıyla kurulmuştur” şeklinde açıklamada bulundu.

Gebze’de 44 Giresun bölgesi derneği, ayrıca bir de Giresun Dernekleri Federasyonu bulunduğunu vurgulayan Başkan Tokmak, “GİRİB olarak Giresun bölgesinden olup başarılı olan bürokrat ve iş adamlarını biraraya getiriyoruz. Diğer partilerden olduğu gibi MHP’den de birçok üyemiz var. Bizde tüzük gereği siyasi olarak aktif göreve gelen Yönetim Kurulu Üyemiz görevi bırakmak zorunda. Dernek olarak hemşerilerimizin siyasi ve ekonomik olarak önemli yerlere gelmesi bizleri mutlu ediyor“ diye kaydetti.