Başkan Şayir, Halk Eğitim Merkezi’nin Yılsonu Sergisini Açtı

Törende konuşan Başkan Şayir, yeni Halk Eğitim Merkezi binası için çalışma başlattıklarını belirtti.

Dilovası Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen yıl sonu sergisine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve eşi Füsun Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve kursiyerler katıldı.

HAYAT BOYU ÖĞRENME

Törenin açılış konuşmasını yapan Dilovası İlçe Halk Eğitim Müdürü Salih Toltar, “Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’müzün Türkiye genelinde düzenlendiği Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri kapsamında 2021/2022 eğitim öğretim süreci boyunca yapılan kurs ve eğitimlerde kursiyerlerimizin öğrendiği beceri, ürün ve çalışmaları, faaliyetlerimizi sergilediğimiz sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz.

7993 KURSİYERE EĞİTİM

Merkezimizde 7’den 7’e herkese her yaşta eğitim sloganıyla 71 alanda 3700 çeşitli kurs açabilmekteyiz. Kurumumuzda 2021/2022 eğitim öğretim yılında 490 adet kurs açılmış olup, bu kurslarda 5067 kadın 2926 erkek olmak üzere 7993 kursiyer kayıt yaptırmış 3045 kişi de belge almaya hak kazanmıştır. İlçemizin 19 farklı bölgesinde toplamda 20’den fazla sınıfta, 22 farklı branşta; Kadınlara yönelik eğitim öğretim sosyal, kültürel ve beceri kursları veriyoruz.

OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ

Okuma-yazma seferberliği kapsamında da açtığımız 61 adet kursumuzda 358 kadın 66 erkek toplam 424 kursiyer kayıt yaptırmış olup, 226 kursiyerimiz de bizden belge almaya hak kazanmıştır. Ayrıca merkezimizde Anadolu motifleri Kilim Kursu, Arıcılık Kursu ve Kurbanlık Hayvan kesimi kursları da verilmektedir. Dilovası Halk Eğitim Merkezi olarak kurslarımızın açılmasında desteği bulunan başta Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay’a, Milli Eğitim Müdürümüz Murat Balay’a, her zaman birçok alanda tüm imkânlarıyla bize destek veren Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e şükranlarımı sunuyorum” dedi.

7’DEN 70’E EĞİTİM

Toltar’ın ardından konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nail Ekiz, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 1-7 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde yapmış olduğu yılsonu sergileri İlimizde ve ilçelerimizde de başlamış bulunuyor. ‘Hayat boyu öğrenme’ kültüründe olan ve beşikten mezara kadar eğitimi önceleyen medeniyetin torunlarıyız. Biraz geriden gitsekte bundan sonraki süreçte kadınlarımızı daha aktif hale getirerek tüm mahallelerimizde halk eğitim merkezleri olarak eğitim yuvaları açmalıyız. 7’den 70’e herkesin eğitim ve iş becerilerini geliştirmeliyiz” dedi.

HALK EĞİTİM MERKEZİNE YENİ BİNA

Programa katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmada “İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’müzün yaptığı işlere baktığımız zaman ve bugün burada sergi alanının yetersizliğini de görünce Halk Eğitim Müdürlüğümüzün artık bu dar alandan çıkarak daha büyük ve modern bir binaya ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Halk Eğitim Merkezi’nin kendisine ait bir binada hizmet verebilmesi için Sayın Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay ile birlikte OSB Başkanlarımızla ve sanayicilerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda ilçemize güzel bir Halk Eğitim Merkezinin müjdesini vermiş olacağız. Bugün burada kurslara katılarak ve el becerilerini geliştiren kursiyerlerin emeklerinin sergisini açacağız. Ben tüm kursiyerlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ HAYATIN KENDİSİ KADAR RENKLİDİR

Açılışta son olarak konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında “Halk Eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan birisidir. Devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören, vatandaşla birebir diyalog kurabilen, ana teması eğitim, üretim, istihdam, kültür ve sanat olan bir kurumumuzdur. Halk Eğitim Merkezleri hayatın kendisi kadar renklidir. Vatandaşlarımızın eğitim, üretim ve istihdamı konusunda eğitimler veren geliştiren Halk Eğitim Merkezleri benim için çok önemlidir. Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden biri olan ilçemizde Halk Eğitimin önemi daha da önemlidir. Halk Eğitim Merkezimize kalifiye eleman yetiştirme konusunda büyük görev düşüyor.

ÜCRETSİZ KURSLAR

Vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Yapılan her türlü eğitimlerimiz ücretsizdir. Meslek sahibi olmak ve el becerilerini geliştirmek isteyen herkesin Halk Eğitim Merkezimizden faydalanmalarını istiyorum. Eğitimlerimiz sadece bu binada değil, birçok mahallemizde de değişik alanlarda eğitimler devam etmektedir. Vatandaşlarımızın halk eğitimlere yönlendirilmesi, meslek ve iş sahibi olabilmeleri noktasında devletimiz her türlü fedakarlığı yapmaktadır.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ

Muhtarlarımızdan da bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmalarını istiyorum. Her mahallede bir yada birkaç eğitim kurslarının açılmasını istiyoruz. İstihdamın artırılması için mesleki ve teknik kurslar çok önemlidir. Gençlerimizi bilgilendirerek bu kurslarımıza yönlendirelim. Kadın ve genç girişimcilerin de desteklenmesi ve eğitilmesi için de Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kurslarımız açılacaktır. Onların desteklenmesi konusunda devletimiz elinden geleni yapmaktadır. Bizde ilçemizde kadın ve genç girişimcilerin önünü açmak ve desteklemek için her türlü hizmeti sunmaya hazırız.

SOSYAL HAYATA KATKI SUNUYOR

Sosyal anlamda da kursiyerlerin hayatlarına katkı sağlayan Halk Eğitim Kurslarımızın yayılması noktasında bizler elimizden geleni yapacağız. Kültürel, sanatsal ve sportif kurslarımızın da açılması içinde gençlerimizin taleplerini dikkate almaya çalışıyoruz. Sportif faaliyetlerin yaygınlaşması ve Dilovası’nın sporcu kenti olabilmesi için de İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim iş birliğinde çalışmalarımızda olacaktır. Bugün burada değişik kurslarda eğitim görmüş kursiyerlerimizin el becerilerinin sergilendiği sergimizin açılışını yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BELGE VERDİLER, SERGİYİ GEZDİLER

Konuşmaların ardından açılışa katılan protokol mensupları okuma yazma kurslarından mezun olan kursiyerlere belgelerini verdiler. Belge dağıtım töreninin ardından açılış kurdelesini kesen Kaymakam Kubilay, Başkan Şayir ve beraberindekiler kursiyerler tarafından hazırlanan sergiyi gezerek kursiyerlerden bilgiler aldılar.





