Başkan Şayir’den Emekli olan personellere vefa ve teşekkür yemeği

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, emekliye ayrılan 30 işçi ve memur için veda yemeği düzenledi. Başkan Şayir, emekli olan çalışanlara bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, emekliliğe ayrılan personelle veda yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe ayrıca AK Parti İlçe Başkan vekili Murat Dursun, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Fazıl Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Kocaeli Genel iş Sendikası Başkanı Vedat Küçük, Dilovası Sendika Temsilcilerimiz Aydın Başaran ve Şahin İlaslan ile birlikte uzun yıllardır Dilovası Belediyesi'nde hizmet veren ve emekli olan personel katıldı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, emekliliğe ayrılan personelle veda yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe ayrıca AK Parti İlçe Başkan vekili Murat Dursun, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Fazıl Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Kocaeli Genel iş Sendikası Başkanı Vedat Küçük, Dilovası Sendika Temsilcilerimiz Aydın Başaran ve Şahin İlaslan ile birlikte uzun yıllardır Dilovası Belediyesi'nde hizmet veren ve emekli olan personel katıldı.

HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK OLCAK

Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Başkan Şayir, “İlçemizin gelişmesi ve halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için yıllarca emek verdiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün aramızdan ayrılıyorsunuz fakat aramızdaki gönül bağları baki kalacak. Belediyemizin kapıları her zaman sizlere açık olacaktır. Belediye her zaman sizin eviniz. Her alanda sizlerin tecrübelerinden faydalanmak isteriz” dedi.

BAŞKAN ŞAYİR, HELALLİK İSTEDİ

Emekliğe ayrılan personelle her zaman görüşeceklerini söyleyen Başkan Şayir, “Sizler bizim dışarıda ki gözümüz kulağımız olacaksınız. Bizler yine iç içe olacağız. İyi günde, kötü günde, düğünde, cenazede yine bir arada olacağız. Yine hep birlikte Yükselen Şehir Dilovası’nın geleceği için çalışacağız.

Bizde görevde olduğumuz her günümüzde, halkımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek, verilen sorumluluğu alnımızın akıyla, gerçekleştirmek için sizlerin bugüne kadar yaptığı gibi gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlıklı ve sıhhat içerisinde, ailelerinizle birlikte güzel bir emeklilik keyfi sürmenizi dilerim. Hakkınızı helal edin dedi.

PLAKET VERDİ

Başkan Şayir, konuşmasının ardından emekliye ayrılan 30 personele tek tek teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti.