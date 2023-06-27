Başkan Şayir'den Kurban Bayramı Mesajı

Bayramların her zaman bütünleştirici bir ruhla toplumu bir araya getirdiğini ifade eden Başkan Şayir; “Bayramlar; insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir.

ŞÜKRETMELİYİZ

“Yaşamaya çalışan toplumların, ülkelerin içinde bulunduğu şartlara baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve ay-yıldızlı Türk Bayrağı altında huzur içinde yaşayan bir millet olarak ne kadar şanslı olduğumuzu ve bize bu huzuru veren Yüce Allah’a ne kadar şükretmemiz gerektiğinin idrakinde olmalıyız” diyen Başkan Şayir sözlerine şöyle devam etti;

SEVİNELİM VE SEVİNDİRELİM

Kıymetli hemşehrilerim; Dini bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmek de önemlidir. Özellikle, sevindirmenin önem kazandığı ‘Kurban Bayramı’nda, yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak darda olanlarla, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizler ile tedaviye muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ziyaret edilerek hatırlanması, desteklenmeleri ve sevindirilmesi büyük önem taşımaktadır.

DUALARIMIZIN KABUL OLMASINI DİLİYORUM

Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın, ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile kesilen kurbanların ve yapılan duaların kabulünü Yüce Allah’tan diliyor, herkese aileleri ile birlikte daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum”.

İHA