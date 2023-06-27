banner910
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şayir'den Kurban Bayramı Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Şayir'den Kurban Bayramı Mesajı

27 Haziran 2023 Salı 14:06

Bayramların her zaman bütünleştirici bir ruhla toplumu bir araya getirdiğini ifade eden Başkan Şayir; “Bayramlar; insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir.

ŞÜKRETMELİYİZ

“Yaşamaya çalışan toplumların, ülkelerin içinde bulunduğu şartlara baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve ay-yıldızlı Türk Bayrağı altında huzur içinde yaşayan bir millet olarak ne kadar şanslı olduğumuzu ve bize bu huzuru veren Yüce Allah’a ne kadar şükretmemiz gerektiğinin idrakinde olmalıyız” diyen Başkan Şayir sözlerine şöyle devam etti;

SEVİNELİM VE SEVİNDİRELİM

Kıymetli hemşehrilerim; Dini bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmek de önemlidir. Özellikle, sevindirmenin önem kazandığı ‘Kurban Bayramı’nda, yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak darda olanlarla, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizler ile tedaviye muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ziyaret edilerek hatırlanması, desteklenmeleri ve sevindirilmesi büyük önem taşımaktadır.

DUALARIMIZIN KABUL OLMASINI DİLİYORUM

Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın, ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile kesilen kurbanların ve yapılan duaların kabulünü Yüce Allah’tan diliyor, herkese aileleri ile birlikte daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum”.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DilovasıKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı Mesajı
YAYLALARA OTÇU GÖÇÜ ve TGRT'de YAYINLANAN BELGESELİMİZ YAYLALARA OTÇU GÖÇÜ ve TGRT'de YAYINLANAN BELGESELİMİZ
Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Hanım'la Dilovası Kültür Turu Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Hanım'la Dilovası...
ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFI KÜLLİYESİ BAHÇESİNDEN CANLI HABER ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFI KÜLLİYESİ BAHÇESİNDEN...
GEBZE GAZETESİ KURBAN SATIŞ ALANINDAN CANLI HABER GEBZE GAZETESİ KURBAN SATIŞ ALANINDAN CANLI HABER
ESKİHİSARDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE ESKİHİSARDAN İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı Mesajı
Kurban Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Barış,...

Haberi Oku