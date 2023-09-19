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Başkan Söğüt: "Hizmetin en iyisini sunmak için çalışıyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ile birlikte mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Söğüt, "İlçemizin her bir ferdine, hizmetin en iyisini sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Söğüt:

19 Eylül 2023 Salı 10:08

AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Başkanı Nurettin Okudan, gençlik ve kadın kolları başkanları ile mahalle başkanları katılım sağladı.

Programda konuşan Şener Söğüt, "AK Partimizde, bu kutlu yolda mahalle başkanlarımızın katkısı ve emeği çok değerli. Hep birlikte ilçemiz, ilimiz ve Ülkemiz için çalışarak Türkiye yüzyılına emin adımlarla ilerliyoruz. İlerlerken de birbirimize güç katıyoruz" dedi.

Körfez’e kazandırılan her projenin, kentte yaşayan tüm fertler için olduğunu belirten Başkan Söğüt, "Hizmet anlayışımızın temelinde milletimiz var. Hep birlikte insanımızın mutluluğu için mahalle başkanlarımızla sokak sokak, ev ev her sorunu çözmek, her talebi yerine getirmek için dün olduğu gibi yarında çalışacağız. Sizlerden gelen her konuyu titizlikle irdeliyoruz ve takipçisi oluyoruz" ifadelerini kullandı.



İHA
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