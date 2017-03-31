- "Bu performans sanayi kesimi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Beklentiler olumluya dönüyor. Yüzde 2,9'luk 2016 büyümesi olumlu işaret"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyüme rakamlarının sanayi kesimi tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yılın son çeyreğiyle 2016'ya ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Yüzde 2,9 olarak açıklanan 2016 ekonomik büyüme performansına değinen Zeytinoğlu, "Çıkan sonuç ekonomimiz bakımından gelecek adına olumlu bir işarettir." ifadesini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, 2016'nın ilk iki çeyreğinde yüzde 4-5'ler seviyesinde bir büyümenin gözlendiğini, buna karşın 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte ekonomide ciddi bir kırılma yaşandığını hatırlatarak, üçüncü çeyrekteki yüzde 1,3'lük büyük düşüşün ardından dördüncü çeyrekte ekonominin tekrar toparlanmaya başladığını vurguladı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5'luk performans ile büyümenin tekrar pozitif yönde ivme kazandığına işaret eden Zeytinoğlu, "Öncü göstergelere göre 2016 yılı büyümesi daha düşük bekleniyordu ancak son çeyrekte yüzde 3,5'luk büyümenin gerçekleştirilmesi, 2016 rakamını da bozulan beklentilerin üzerine taşıdı. Bu performans sanayi kesimi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Beklentiler olumluya dönüyor. Yüzde 2,9'luk 2016 büyümesi olumlu işaret." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Vadeli Program'da yüzde 3,2 olarak öngörülmesine rağmen yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle 2016 sonunda büyüme beklentisinin yüzde 2,2'lere kadar gerilediğine dikkati çeken Zeytinoğlu, sanayi üretiminden de olumlu işaretler gelmesinin ardından yüzde 2,9'luk büyümenin geleceğe yönelik olumlu beklentiler yarattığını vurguladı.

Zeytinoğlu, kurların da istikrar kazanmasıyla üretim ve paralel olarak ekonomik büyümedeki ivme artışının 2017'nin ilk çeyreğinde de sürmesini ve istikrar kazanmasını beklediklerini bildirdi.