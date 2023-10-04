BELGESEL TADINDA ANKARA VE ODTÜ'DE TARİH YOLCULUĞU







Yarım asra yakın gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda tarih ve kültür araştırmalarıma önem verdim. Yarım asra yakın gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda tarih ve kültür araştırmalarıma önem verdim.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

olarak yaptığımız önce araştırmalar sonucu kendim bir şeyler öğrendim ve öğrendiklerimi de cömertçe ve korkmadan paylaştım.

Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır diyerek

ve

olarak belgesel ve yazılarımla tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.





Oğlum Ahmet Emirhan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlayan eğitimi için Ankara'da başta ODTÜ olmak üzere tarih ve kültür araştırmaları yaptım, yaptığım araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

AMERİKALILAR 60 YIL ÖNCE KOCAELİ KARAMÜRSEL'DE NEDEN GAZETE YAYINLADILAR

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE'DE BASIN TARİHİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPARKEN ABD'NİN KOCAELİ KARAMÜRSEL'DE 1962 YILINDA İNGİLİZCE OLARAK YAYINLADIKLARI GAZETE ARŞİVİ İLE KARŞILAŞTIM.







AMERİKALILAR 1960'LI YILLARDA KARAMÜRSEL'DE YAYINLADIKLARI GAZETE İLE İLGİLİ MİLLİ KÜTÜPHANEDEN CANLI YAYIN

Koç Üniversitesi'nde Kocaeli üzerine yüksek lisans tezi hazırlayan Emirhan Mutlu,

canlı yayınında Kocaeli basın tarihi ve Amerikalıların Kocaeli Karamürsel'de 1962'de İngilizce olarak yayınladıkları gazete ile ilgili önemli bilgi veriyor.



EMİRHAN MUTLU'NUN PAYLAŞIMI

“Gebze Gazetesi’nin kurucu ve emektarlarından Sayın İsmail Kahraman ile Milli Kütüphane’de rastlaşıp tanıştık ve Karamürsel’deki Amerikan varlığı üzerine ufak bir yayın yaptık. Umarız şehrinin tarihine ilgi duyanların sayısı her geçen gün artar.”

TRT YAYIN TARİHİ MÜZESİ'Nİ GEZDİM

ANKARA'DA TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA TRT YAYINCILIK TARİHİ MÜZESİ'Nİ GEZERKEN GEÇMİŞ YILLARI DÜŞÜNÜP DUYGULU ANLAR YAŞADIM.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 41 YIL ÖNCE GEBZE MUHABİR VE TEMSİLCİSİ OLARAK BELGESELCİLİĞİDE İLK BAŞLADIĞIM GÜNKÜ HEYECANI YENİDEN YAŞADIM.

TÜRKİYE'NİN HAFIZASI MİLLİ KÜTÜPHANE

TÜRKİYE'NİN HAFIZASI ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE'DE KOCAELİ BASIN TARİHİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ.

1971 TARİHİNDE KOCAELİ'NDE BASILIP YAYINLANAN BAYRAM GAZETESİ KOCAELİ BASIN TARİHİNİN SON 52 YILLIK GRÇMİŞİNEDE IŞIK TUTUYOR

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNÜVERSİTESİ'NDE ÖNEMLİ BİR GÜN

Herkesin kendine göre özel günler ve anları vardır unutulmaz güzel ve anlar paylaşıldığında değer ifade eder artar 2 Ekim 2023 benim için özel günlerden birisi bu günü sosyal medyamda bu şekilde paylaştım

“BABA OĞUL ODTÜ'YÜ BİRLİKTE GEZİP KEŞFETTİK. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTINI ALARAK İLK DERSE CANLI ŞAHİTLİK YAPTIM.

ÜNİVERSİTELERİMİZDE YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN."









ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE GENÇLİK YILLARI

Baba oğul Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi önünde fotoğraf çektlrirken gençlik yıllarım gözümün önüne geldi. Üniversite eğitimi sorunlu ve terör yılları kavgalar gençlerimizin öldürüldüğü yıllar keşke o günkü yaşananları gençlerimize çok iyi anlayabilsek.

Bu konuda ayrı bir makale yazmak istiyorum.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gördüklerim öğrencilerin birbirine saygısı beni umutlandırdı, inşallah gençlerimizin hayalleri ve geleceklerini çalmazlar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ilgili özet bilgiyi bu günkü makalemde sizlerle paylaşmak istiyorum:

15 Kasım 1956. tarihinde, zamanın Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup akademisyen tarafından Ankara'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Mersin'de bulunan Deniz Bilimleri Enstitüsü ve KKTC'de bulunan ODTÜ KKK (Kuzey Kıbrıs Kampüsü) dışında bütün binaları aynı kampüstedir.Bugüne kadar 120 binin üzerinde mezun veren üniversitenin eğitim dili İngilizce'dir.

Yabancı dilde eğitim vermek, merkezî bilgisayar sistemi kurmak, üniversite müzesi açmak, teknokent kurmak, internet bağlantısı gerçekleştirmek gibi ülke çapında birçok ilki gerçekleştirmiştir.

2014'te Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması'nda 85. sırada yer alan ODTÜ,bu listede ilk yüze girebilen tek Türk üniversitesidir.

1954'te Pensilvanya Üniversitesi'nden Prof. Charles Abrams, Birleşmiş Milletler'in görevlisi olarak Orta Doğu'daki konut sorunu ve üniversitelerin mimarlık ve şehir-bölge planlama eğitimine ilişkin araştırma yapmak üzere Türkiye'ye gelir. İncelemelerini bir rapor halinde BM'ye sunan Abrams, Türkiye'de mimarlık ve planlama eğitimi verecek bir teknoloji enstitüsünün kurulmasını önerir.Bunun üzerine BM, Pensilvanya Üniversitesi'nden G. Holmes Perkins'i, Türk mimarlarını ve şehir - bölge plancılarını yetiştirecek bir enstitünün kurulması için görevlendirir. Böylelikle ODTÜ, 15 Kasım 1956 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir enstitü olarak "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla 2 yabancı ve birkaç Türk öğretim elemanı kadrosuyla İngilizce dilde eğitime başlar.

Birleşmiş Milletler kanalıyla gelen bu yabancı öğretim elemanlarından biri Mart 1959'a kadar geçici direktörlüğü de üstlenen Thomas Godfrey, diğeri ise Marvin Sevely'dir. Kurulduğu hâliyle yönetim düzeni, MEB'e bağlı herhangi bir enstitünün yönetimden farklı bir niteliğe sahip olan ODTÜ'de yönetimin en üst karar organı "Mütevelli Heyeti" olarak adlandırılan ve başlangıçta 5 üyeden oluşan bir kuruldur.

İlk zamanlar ortaokul binasını andıran küçük bir binada eğitim veren ve "baraka", "gecekondu üniversitesi" diye anılan üniversitenin kendine ait bir yerleşkeye kavuşması için çalışmalar kuruluşun ardından hemen başlamış, henüz yerleşke yeri kesinleşmemişken Perkins'in yaptığı yerleşke planı kabul görmüştür. Yerleşke alanı için Yalıncak Köyü'nün ardındaki arazinin veya Etimesgut Şeker Fabrikası binalarının kullanılmasının gündeme geldiği bir dönemde temelin bir an önce atılması için hükûmetten gelen baskıların üzerine 2 Ekim 1957'de Yalıncak Köyü'nde bir temel kazma töreni yapılmıştır. Uluslararası bir üniversite olacağı için Ankara'daki büyükelçilerin hemen hemen hepsi, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve diğer bakanlar törende bulunur. ODTÜ'nün kurucularından ilk Mütevelli Heyeti Başkanı Vecdi Diker, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bir ekskavatör getirtmiş ve bu inşaat makinesi ile temel yeri kazılmıştır. Perkins'in tasarladığı yerleşke planı çerçevesinde inşa edilecek ilk bina İdari İlimler Fakültesi olarak belirlenmiş ve 1959'da düzenlenen uluslararası proje yarışmasında Dr. Turgut Cansever, Ertürk Yener ve Mehmet Tataroğlu'dan oluşan Türk ekip birinci olmuştur; ancak yerleşkenin nereye kurulacağı hâlâ tam olarak belirlenmediği için proje askıya alınmıştır.

1960 DARBESİNDE ODTÜ

27 Mayıs 1960'ta yapılan darbenin ardından ODTÜ Mütevelli Heyeti üyesi olan dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Antalya milletvekili Ahmet Tokuş tutuklanarak heyetten ihraç edilmiş,üniversitenin kapatılacağı düşüncesi yayılmaya başlamıştır. Darbe'den sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Adnan Menderes'in eseri olduğunu ileri sürerek kapatılmasını isteyen Millî Birlik Komitesi'ndeki diğer cuntacı arkadaşlarına karşı çıkan Kurmay Albay Sami Küçük, üniversitenin eğitim faaliyetlerine devamını sağlamıştır. Ağustos 1960'ta Mütevelli Heyeti'nin görevine son veren 43 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kısa bir süre sonra Mart 1959'da danışman rektör olarak atanan Prof. W.R. Woolrich'ingörevine son verilerek ODTÜ'nün ilk Türk rektörü olarak Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu atanmıştır.Böylece Türkiye'deki hukuk sistemine uyum sağlayan üniversitenin açılış töreninde rektör Feyzioğlu "Orta Doğu Teknik Üniversitesi tamamıyla bir Türk üniversitesidir." diyerek Türk üniversitesi kimliğine vurgu yapmıştır.Bu dönemde ODTÜ'nün iç yazışmaları Türkçe olarak yapılmaya başlanmış ve ilk kez yönetmelikler çıkarılmıştır.Haziran 1960'ta ilk mezunlarını veren üniversiteden bu dönemde 11'i Makine Mühendisliği Bölümü'nden, 19'u Mimarlık Bölümü'nden olmak üzere toplam 30 kişi mezun olmuş ve ilk üniversite birincisi olan öğrenciye bin liralık ödül ile birlikte şilt verilmiştir.

DARBECİLER HOCA VE ÖĞRENCİLERİ İHRAÇ EDİYOR

27 Ekim 1960'ta 147'ler olayı olarak bilinen, askerî yönetimin 114 sayılı kanun ile 147 öğretim üye ve yardımcısını üniversitelerden ihraç etme kararını protesto etmek için Feyzioğlu da dahil birçok rektör ve öğretim üyesi görevlerinden istifa etmiş; ancak Turhan Feyzioğlu'nun istifası kabul edilmemiş ve Feyzioğlu görevini sürdürmüştür. Ocak 1961'de Feyzioğlu'nun Temsilciler Meclisi'ne seçilerek görevden ayrılmasıyla birlikte 23 Şubat 1961'de rektörlük görevine Prof. Dr. Seha Meray atanmıştır. Meray'ın rektörlüğe gelmesinden kısa bir süre sonra üniversite, öğrenci boykotuna tanık olur. Öğrenciler, hem öğretim olanakları hem de diplomaların tanınıp tanınmamasındaki belirsizlik konusunda bir boykot düzenleyerek derslere girmeme kararı almıştır.Rektörle yapılan görüşmenin ardından boykot sona ermiştir. Yaklaşık 3 ay boyunca rektörlüğünü yürüten Meray, rahatsızlığı nedeniyle Mayıs 1961'de görevinden ayrılmış ve rektörlük işlerini geçici olarak Uğur Ersoy sürdürmüştür. Ersoy, Ağustos 1961'de rektörlükten ayrılarak öğretim üyesi görevine devam ederken Ersoy'un istifasından sonra Feyzioğlu'nun rektörlüğü döneminde rektör yardımcılığı yapmış Doç.Dr. Arif Payaslıoğlu iki ay süreyle rektörlük işlerini üstlenmiştir.

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