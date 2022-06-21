Belgesel Tadında Basın Vakfı Ruhu ile Düzcede Devri Alem

Gebze gazetesi

ve Gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde 21 Haziran 2022 tarihli makalelerimi sizlerle paylaşıyorum

Türkiye gazeteciler federasyonu 66.Başkanlar konseyi ve Gazeteciler cemiyeti basın vakfı genel kurulu İçin bulunduğum Düzce’de Devri Alem belgesel TV programı olarak belgesel çekmeyede devam ediyoruz.

Türkiye gazeteciler federasyonu 66.Başkanlar konseyi ve Gazeteciler cemiyeti basın vakfı genel kurulu İçin bulunduğum Düzce’de Devri Alem belgesel TV programı olarak belgesel çekmeyede devam ediyoruz.

olarak çektiğimiz vakıflar ile ilgili Belgeselimizin bazılarını paylaşıyoruz

olarak çektiğimiz vakıflar ile ilgili Belgeselimizin bazılarını paylaşıyoruz

Sizler ile bir çok tv kanalında yayınlanan

Sizler ile bir çok tv kanalında yayınlanan

Konuralpde doğu Karadeniz bölgesinin antik kenti olarak bilinen antik kentinide gezip belgesel çekimi yaptım.

Gazeteciler cemiyeti basın vakfı genel kurul toplantısına katılmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden gelen Düzce’de Türkiye gazeteciler federasyonu başkanlar konseyi üyeleri ile Düzce’nin tarihi ve turizm değerleri ile ilgili belgesel çekimleride yaptık yetkililerden bilgiler aldık.

Düzce Akçakocada Belgesel Tadında Devri Alem

Adını Osmanlı devletinin kuruluşunda Marmara bölgesini Feth eden Akça koca gaziden alan Düzce’nin Akçakoca ilçesinin tarihi yerleri ve doğal güzelliklerinin belgeselini çektik.

Akçakoca limanını gezdik Ceneviz kalesinden Karadeniz sahillerinin muhteşem manzarasının devri alem farkı İle belgesel görüntülerini kayıt altına aldık.

Babalar Gününde Vefa Ziyareti

Babalar günü dolayısı İle merhum babamın 1967 yılında orman işçisi olarak çalıştığı Düzce’nin Çilimli ilçesi Hızardere ormanlarında belgesel çekimi yaparak köy muhtarından Bilgi alıp orman ve Fındık bahçelerinden canlı yayın yaptık.

Köy muhtarından öğrendiğiniz bilgiye göre Düzce bölgesine Fındık Giresunlular tarafından getirilmiş.

Hızardere köyü manzarası İle insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor , Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Fındık İle ilgili çektiğimiz belgesel Vatan Yahut Fındık Belgeselimiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Genel Kurulu Düzce’de Yapıldı

Türkiye genelinde 105 basın meslek kuruluşunun mütevelli kurul üyesi olduğu Basın Vakfı genel kuruluna Avrasya Gazeteciler derneğini temsil katıldım.