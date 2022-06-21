Belgesel Tadında Basın Vakfı Ruhu ile Düzcede Devri Alem

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde 21 Haziran 2022 tarihli makalelerimi sizlerle paylaşıyorum
Türkiye gazeteciler federasyonu 66.Başkanlar konseyi ve Gazeteciler cemiyeti basın vakfı genel kurulu İçin bulunduğum Düzce’de Devri Alem belgesel TV programı olarak belgesel çekmeyede devam ediyoruz.
Sizler ile bir çok tv kanalında yayınlanan www.devrialem.tv olarak çektiğimiz vakıflar ile ilgili Belgeselimizin bazılarını paylaşıyoruz
Düzce’nin Tarihi Konuralp Antik Kentini gezip Düzce Fatih’i Konuralp’in türbesinde Fatiha okuduk.
Konuralpde doğu Karadeniz bölgesinin antik kenti olarak bilinen antik kentinide gezip belgesel çekimi yaptım.
Gazeteciler cemiyeti basın vakfı genel kurul toplantısına katılmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden gelen Düzce’de Türkiye gazeteciler federasyonu başkanlar konseyi üyeleri ile Düzce’nin tarihi ve turizm değerleri ile ilgili belgesel çekimleride yaptık yetkililerden bilgiler aldık.
Düzce Akçakocada Belgesel Tadında Devri Alem
Adını Osmanlı devletinin kuruluşunda Marmara bölgesini Feth eden Akça koca gaziden alan Düzce’nin Akçakoca ilçesinin tarihi yerleri ve doğal güzelliklerinin belgeselini çektik.
Akçakoca limanını gezdik Ceneviz kalesinden Karadeniz sahillerinin muhteşem manzarasının devri alem farkı İle belgesel görüntülerini kayıt altına aldık.
Babalar Gününde Vefa Ziyareti
Babalar günü dolayısı İle merhum babamın 1967 yılında orman işçisi olarak çalıştığı Düzce’nin Çilimli ilçesi Hızardere ormanlarında belgesel çekimi yaparak köy muhtarından Bilgi alıp orman ve Fındık bahçelerinden canlı yayın yaptık.
Köy muhtarından öğrendiğiniz bilgiye göre Düzce bölgesine Fındık Giresunlular tarafından getirilmiş.
Hızardere köyü manzarası İle insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor , Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Fındık İle ilgili çektiğimiz belgesel Vatan Yahut Fındık Belgeselimiz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Genel Kurulu Düzce’de Yapıldı
Türkiye genelinde 105 basın meslek kuruluşunun mütevelli kurul üyesi olduğu Basın Vakfı genel kuruluna Avrasya Gazeteciler derneğini temsil katıldım.
Merhum Nezih Demirkent tarafından 1992 yılında kurulan basın Vakfı başkanlığına yeniden TGF genel başkanı Yılmaz Karaca kazandı basın Vakfı ile ilgili Devr-i Alem belgesel programı olarak yaptığım canlı yayın
Nezih Demirkent ile Gazetecilik hatıralarım ve Darıca Huzur Evi
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu İstişare Toplantısı
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Üye Cemiyet Başkanları ile Düzce’de istişare toplantısı da yaptık. TDGF genel başkanı Menderes Demir toplantı İle ilgili şu bilgiyi paylaştı.
“…Türkiye Gazeteciler Federasyonu 66. Başkanlar konseyi toplantısına katılan Avrasya Gazeteciler dernrği Başkanı İsmail Kahraman, Nevşehir Gazeteciler Başkanı Bayram Ekici,Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanı Okan Çalışkan,Zonguldak Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Akbıyık,Ceyhan Gazeteciler Derneği Onursal Başkanı Şahin Özer ve Tokat Gazeteciler Derneği Başkanı Cemal İncesoyluer,Niğde Gazeteciler Birliği Üyesi Necmi Pişkin'in katılımı ile yapılan toplantıda Federasyonun 2022 yılı çalışmaları görüşüldü…”
Düzce ‘de belgesel çekimlerimize gazeteci arkadaşlarla devam ediyoruz.
Düzce gerçekten gezilip görüşmeye değer Düzce TSM anlamı İle tarih kültür ve turizm şehri bu toplantıyı organize eden TGF genel başkanı Yılmaz Karaca ve Düzce Gazeteciler cemiyeti başkanı Erol Tayan’a teşekkür ediyorum.