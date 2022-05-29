Belgesel Tadında Hataya Veda Ediyoruz

Bugün 25 Mayıs 2022 Hatay Samandağı Titus Su Kanalları ve Beşik Mağaradında Belgesel Çekmek üzere Antakyadan Samandağa gideceğiz. Titus su kanalları çok önemli biz önce Dünyada bir ilk olan binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip tarihi mekan bozulmadan mozaikler üzerine yapılan müzeye gidiyoruz. Çok değerli rehber Aycan Kuzu beyin rehberliğinde Hatay Müze oteli geziyoruz. Aycan bey bize Hatay Arkeoloji müzesini de gezdirmişti. Hatay müzeleri ile Müze otel gerçekten muhteşem kesinlikle görüşmeli. Ancak her rehber eşliğinde değil Aycan kuzu beyin rehberliğinde hatayı ve müzeleri gezmelisiniz. Aycan biz belgesel çekerken çok güzel fotoğraf ve videolarınızı da çekmekte en önemlisi çok önemli ve doğru bilgiler vermekte.

Bugün 25 Mayıs 2022 Hatay Samandağı Titus Su Kanalları ve Beşik Mağaradında Belgesel Çekmek üzere Antakyadan Samandağa gideceğiz. Titus su kanalları çok önemli biz önce Dünyada bir ilk olan binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip tarihi mekan bozulmadan mozaikler üzerine yapılan müzeye gidiyoruz. Çok değerli rehber Aycan Kuzu beyin rehberliğinde Hatay Müze oteli geziyoruz. Aycan bey bize Hatay Arkeoloji müzesini de gezdirmişti. Hatay müzeleri ile Müze otel gerçekten muhteşem kesinlikle görüşmeli. Ancak her rehber eşliğinde değil Aycan kuzu beyin rehberliğinde hatayı ve müzeleri gezmelisiniz. Aycan biz belgesel çekerken çok güzel fotoğraf ve videolarınızı da çekmekte en önemlisi çok önemli ve doğru bilgiler vermekte.

Samandağı Titüs Su Kanalları

Dünya Tarihi boyunca su çok önemli olmuş suya ve su kaynaklarına hakım olanlar üstün medeniyetler kurmuş. Su kaynakları kutsal kabul edilmiş Allah cc kuranı Kerim’de bir çok ayetde sudan söz etmiş.

Hatay’a bizleri davet eden değerli arkadaşım ve öğretim üyesi Prof Dr Sefa Saygılı bey aslen Hatay Belen ilçesinden doğduğu şehri tanıtmak İçin büyük çaba sarf ediyor. Samandağı ve Titus mağaralarını da beraber geziyoruz.

Hatay Samandağı Akdeniz sahilleri Musa dağı eteklerinde 2000 yıl önce suları Kontrol etmek erozyon ve sel felaketini önlemek için yapışmış su kanalı gerçekten çok etkileyici değerli rehber Aycan beyin rehberliğinde insanı hayrete düşürülen su kanallarında çekim yaparken binlerce yıllık tarihi geçmişe şahitlik yapan bölgede olmak duygulandırdı. Bu tünel ve mağaraları yaparken çalışanların çektiği çile ve ölen insanları düşündüm.

Titus Tüneli Ve Beşikli Mağara

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çevlik Örenyeri yakınında bulunan tünel İ.Ö.1’nci yüzyılda yapılmıştır. Dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla Roma İmparatoru Vespasian şehrin etrafını dolanacak, böylece akıntıların yönünü değiştirecek bir tünelin yapımını emretmiştir. İnşaat İ.S.69 yılında başlamış, İ.S.81 yılında halefi ve oğlu Titus tarafından bitirilmiştir.Tünel inşasında Roma lejyonları ve köleler çalışmıştır. Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindedir. Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara, kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olup, içerisinde bölümler halinde on iki mezar vardır. Mezarlar birbirlerinden duvarlar ile ayrılmıştır. Bu taş mezarlar, taş sütunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle inilmektedir. Kayaların oyulması ile meydana getirilen, yer yer kapıların açıldığı bölümlerdeki sütunlar, sütun başlıkları, kademeler ve üst örtüyü kısmen süsleyen motifler orijinallerine uygun biçimde yapılmıştır.

Titus Tüneline nasıl gidilir?

Samandağ İlçesine 5 kilometre uzaklıkta olan Titus Tüneli'ne Samandağ'dan hareket eden servislerle gidilebilir. Özel araçla gidenler yön tabelalarını takip ederek ulaşabilirler. Aynı zamanda önemli bir antik liman kenti olan Seleucia Pieria da görülebilir.(Kaynak: İskenderun Kaymakamlığı Web Sitesi)

Hatay’da İpek Böcekçiliği

Hatay Antakya’da beni etkileyen İpek böcekçiliği ve İpek dokuma işinin halen yapılıyor olması. Antakya merkezde tarihi mekanlarda ve tarihi çarşıda 5 nesil İpek böcekçiliği ve İpek dokumacılığı yapan sanatkarın bize bilgi vermesi. İpek böcekçiliği ile ilgili tarihi bilgiler alıyoruz. Biz belgesel çekimi yaparken Aycan beyde bizim belgeselimizi çekiyordu.

Hatay’a veda ederek Gebze’ye dönmek üzere hazırlık yapıyoruz. Son kez Antakya ve hatayı gezeceğiz. Burada çok özel ve çok önemli insanlarla tanışıyoruz.

Hatay da üç günde devri alem diyerek belgesel çekimlerimizi tamamlayarak Memlüklüler döneminde yapılan Ulu camide dua ederek Gebze’ye dönerken gönlümüz ve kalbimiz vakıf medeniyetinin muhteşem eserlerinin olduğu Hatay’da kalıyor.

Bir vakıf Medeniyetinin güzelliğini sergileyen Vakıflı köyünde 90 yaşındaki Erneni vatandaşı Panıs Çapar bizleri uğurlarken fülütü ile Sarı gelin türküsünü seslendiriyordu. Payas kervansarayında 2350 yıllık tarihi zeytin ağacının ve Sokullu Mehmet paşa vakfı külliyesinin çekimini yaparken minareden okunan ezanı ve vakıf külliyesi ile ilgili bilgi veren Cami İmam hatibini unutmayacağım.Kendisi ile Sefa saygılı bey aracılığı İle tanıştığımız Hatay il Müftüsü sayın Ömer Bilgin beyin verdiği bilgiler çok önemli bilgiler verdi kendisine teşekkür ediyorum.

Hataylı Aycan Kuzu Kimdir

21 Şubat 1993 doğumlu

Almanca ve İngilizce lisanlarını bilmekte Aycan bey bize hayatı İle ilgili verdiği bilgileri sizlerle paylaşıyorum Aycan beyin ağzından Aycan beyi dinliyoruz.