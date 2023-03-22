BELGESEL TADINDA NEVRUZ BAYRAMI KUTLU OLSUN

dünyasının yeni günü olan 21 Mart Nevruz Türklerinin Altay dağlarının zirvesindeki Ergenekon’dan çıkışının 4660.yıl dönümü olarak bugün tüm Türk dünyasında coşku ile kutlandı. İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel yayıncılık ve Devri Alem Belgesel Programı olarak Türk televizyonları içinde

dünyasının yeni günü olan 21 Mart Nevruz Türklerinin Altay dağlarının zirvesindeki Ergenekon’dan çıkışının 4660.yıl dönümü olarak bugün tüm Türk dünyasında coşku ile kutlandı. İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel yayıncılık ve Devri Alem Belgesel Programı olarak Türk televizyonları içinde

Nevruz Bayramı Ateşi Orman ve Su

Her yıl 21 Martda Nevruz bayramı olarak kutlanır . Nevruz Türklerin Ergenekon’dan çıkışın yıl dönümü baharın müjdecisi yeni gün olarak kutlamakta gazeteci ve belgeselci olarak Altay Dağlarında Ergenekon geçidinde belgesel çekip kitap yazdık.

Köylerde Nevruz Bayramı

Orman su bağ bahçe tarla ve ağaçlarımızın kıymetini bilelim çocuklarımıza ve torunlarımıza tarım ormancılık ve köy hayatını tanıtıp sevdirelim vatan toprağımızı koruyup gelecek nesillerimize emanet edelim. Çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü ile birlikte çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

Orman genel müdürlüğü ile çektiğimiz orman tarihi belgeselimiz

Nevruz Bayramını Köylerde Kutladık

Her yıl 21.Martda baharın müjdecisi Nevroz ateşi yakılır tarım ve ziraate hazırlık yapılır. Bugün bilim teknoloji Sanayi ve ticaret merkezi olarak bilinen Kocaeli ve Gebze bölgesi geçmiş de koyun yoğurdu keçi peynirleri ve kuzu dolmaları İle ünlü zeytin enginar ve birçok kiraz ve üzümün yetiştiği yerdi. Gebze’de bugün azda olsa tarım ve hayvancılık yapılıyor Kocaeli̇ bölgesi tarım ve ziraatede el verişli

NEVROZ BAYRAMI ATEŞİ

Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak 21 Mart nevroz Bayramında Gebze köylerinde belgesel çekip nevroz ateşi yakıp nevruz bayramını kutlamıştık www.gebzegazetesi.com da canlı yayınladık.

Nevruz’un Türk Tarihindeki Yeri

Türk dünyasını yeni günü olan 21 Mart Nevruz Türklerinin Altay dağlarının zirvesindeki Ergenekon’dan çıkışının 4560. yıl dönümü olarak bugün tüm Türk dünyasında coşku ile kutlanıyor. İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel yayıncılık www.iktav.com ve Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tvolarak Türk televizyonları içinde www.devrialem.tv farkı ile Altay dağlarına giden ilk Türk tv ekibi olarak hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

Nevruz Nedir? Nevruz Bayramı

Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.

Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar.

Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.

Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir. Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.

Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır.

Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmiştir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.