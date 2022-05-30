Beyaz Sprey Boya Çeşitleri

. Sedefli beyaz sprey boya ile boyanan yüzeylerde ışıltılı ve parlak hoş bir görüntü oluşur. Ahşap kutular da veya mobilyalarda kullanılarak dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Balkonda ya da bahçede kullanılan metal sandalyelerin zamanla paslandığı görülür. Bu görüntünün giderilmesi için bir kutu beyaz sprey boya metal yüzeylerde kullanılabilir.

Beyaz Sprey Boya Fiyatları

Beyaz sprey boya fiyatı seçtiğiniz ürüne özelliğe ve kaç adet alacağınızı bağlı olarak değişir. Ürünler farklı boyutlarda kullanıcılara sunulur. Beyaz sprey boya 400 milim ya da daha az olarak tercihinizi yapabilirsiniz.

Beyaz Sprey Boya Alternatifleri

Beyaz sprey boya alternatifleri içinde boyayacağız ürüne göre seçim yapabilirsiniz. Bunlar arası metalik simli fosforlu sprey emaye beyaz sprey boya sayılabilir. Ahşap metal yada kumaşları boyamakta kullanılan bu boyalar sayesinde her türlü değişimi kısa sürede yapabilirsiniz. Boyamak istediğiniz yüzeyin ölçülerine göre beyaz sprey boya miktarını belirleyerek