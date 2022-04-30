Binlerce Gebzeli ile İftar Coşkusu ve Kadir Gecesi

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 28 nisan 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz
Gebze Çoban Mustafa Paşa Vakfı Külliyesinden binlerce Gebzeli’nin katıldığı iftar sofrasından Kadir gecesini idrak ederek iftar sofrası ile Ramazan coşkusu yaşıyoruz.An itibari ile Gebze tarihi çoban Mustafapaşa külliyesinde kadir gecesi miraç kandili dolayısı ile büyük Gebze iftarında Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com
da canlı yayında.
İftar sofrası gerçekten muhteşemdi Kemal ağabimle iftar sofrasında iftarımı farklı duygulara açıp çocukluk yıllarımı düşündüm. İftarı organize eden Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ile sohbet ettim. İftar programına katılan Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile çoban Mustafapaşa vakfı külliyesinde sohbet ettik.
Kadir Gecesi Tebrik Mesajı
Mayıs ayında kutlayacağımız Vakıflar haftası dolayısı İle Vakıf Medeniyeti belgeseli tadında
Kadir gecesinin insanlığa barış ve huzur devletimize ve milletimize birlik ve beraberlik getirmesi dileği ve duası İle ebediyete intikal eden tüm vakıf insanlarını rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. Tüm vakıf. İnsanlarına sağlıklı mutlu ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz .
İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Başkanı
İftar ve Ramazan coşkusu İle ilgili daha önce yazdığımız yazıyı dizlerle paylaşıyorum
İFTARIN SEVABI İSRAFIN GÜNAHI
İftar sofraları mübarek Ramazan ayının en güzel gelenekleridir. Manevi tarihimizde iftarın ayrı bir yeri vardır. Özellikle yaz aylarında 18 saate yakın oruç tuttuktan sonra iftar sofrasına oturmak, ezan saatini beklemek oruç açarak iftar sofrasında dua etmek gerçekten insana farklı duygular yaşatmakta. Ramazan kültürü, iftar, sahur, teravih ve fakirlere yardım etmek dinimizin en güzel değeridir. Mübarek Ramazan ayında bir çok geleneği, ibadeti ve sosyal sorumluluğu aynı anda yaşıyor, vicdan huzuruna eriyorsunuz. Bir çok kişiden dinledim. Ramazan orucu tutmaya başlayınca birçok rahatsızlıktan kurtuluyorum. Hatta diyabet ve şeker rahatsızlığı olan bazı dostlardan edindiğim bilgiye göre oruçlu günlerde ve Ramazan ayında daha bir vücudum zinde oluyor, sağlık sıkıntılarım gidiyor, kendimi daha iyi hissediyorum diyorlar.
İFTAR SOFRASININ MANASI
İftar sofraları öncelikle fakir ve aç olan insanların halini anlamak, nefis terbiyesi için önemli bir fırsat. İftar sofraları sade, fakir ve muhtaç insanlarla birlikte yapıldığında anlam ifade ediyor. Lüks, israfa yönelik, 40 – 50 çeşitlik iftar sofralarının ne dinimizde, ne kültürümüzde yeri yoktur. Dinimizin en önemli prensibi “Yiyin, için, israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez” manasındaki ayeti kelime de ifade edilmekte. Ancak iftar sofralarına baktığımızda hiç de bu emre uyulmamakta. 5-6 kişilik iftar masasındaki yemekten geriye kalanlardan en az 10 kişi karnını doyurabilecek kadar yemekler çöpe gitmekte. Bu durum hem dinimizce hemde geleneğimizce yasaklanmasına rağmen gösterişli, şaşalı iftarla sürüp gitmekte. Bazı kamu kuruluşu ve özellikle belediyelerin iftarlarında ise çok büyük savurganlıklar, birilerine rant kazandırma gibi dinimizin yasakladığı tutum ve davranışlar yaşanmakta. İlk iftar çadırları açıldığında zannediyorum Üsküdar Belediyesi, iftar saati evine yetişemeyen vapur ve toplu taşıma aracı bekleyen insanlara yönelik güzel bir hizmetti. Bu hizmet artık bütün belediyelerce adeta savurganlık ve gösteriş haline geldi. Bu duruma bir dur demek gerek. İsrafa dur demek için Mübarek Ramazan Ayı’nı bir fırsat bilmeliyiz. Öncelikle israfı ve savurganlığı durdurmak için işe iftar sofrasından başlamalıyız. İftar sofrasındaki savurganlık ve israfı durdurmak için herkese ama özellikle resmi kurum ve kuruluşlara büyük görev düşüyor. Gösterişli ve şaşalı iftar sofraları açılmamalıdır. Unutmayalım ki; iftar sofrasındaki sevapları, israfın günahları götürmektedir.
GÖSTERİŞ İÇİN İFTAR YEMEKLERİ VERİLMEMELİ
Gösterişli için verilen iftar yemeklerinde milyarlarca lira para harcayanlar fakirler için acaba kaç lira harcıyor?. Bir dilim ekmeğe bile muhtaç insanların bulunduğu Gebze’de fakirler neden unutuluyor? Fakirlerin Ramazan ayını huzurlu geçirmesi için, kurum ve kuruluşlara büyük görev düşüyor. Dini ve milli görevimizi acaba ne kadar yapabiliyoruz?Fak-Fuk -Fon olarak bildiğimiz Kaymakamlık bünyesindeki Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na Gebzeli binlerce fakir ailenin kaydı var. Her gün Kaymakamlık binası bir çok fakir insanın istekleri ile çınlıyor. Fakirler devlet kapısından yardım isterken zenginlerin gösterişli iftar sofralarında israf derecesinde para harcaması hem dini ve hem de ahlaki geleneğimize uymuyo(Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.Com
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