Binlerce Gebzeli ile İftar Coşkusu ve Kadir Gecesi

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 28 nisan 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

www.gebzegazetesi.com Gebze Çoban Mustafa Paşa Vakfı Külliyesinden binlerce Gebzeli’nin katıldığı iftar sofrasından Kadir gecesini idrak ederek iftar sofrası ile Ramazan coşkusu yaşıyoruz.An itibari ile Gebze tarihi çoban Mustafapaşa külliyesinde kadir gecesi miraç kandili dolayısı ile büyük Gebze iftarında Gebze gazetesida canlı yayında.

İftar sofrası gerçekten muhteşemdi Kemal ağabimle iftar sofrasında iftarımı farklı duygulara açıp çocukluk yıllarımı düşündüm. İftarı organize eden Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ile sohbet ettim. İftar programına katılan Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile çoban Mustafapaşa vakfı külliyesinde sohbet ettik.

Kadir Gecesi Tebrik Mesajı

Mayıs ayında kutlayacağımız Vakıflar haftası dolayısı İle Vakıf Medeniyeti belgeseli tadında

Kadir gecesinin insanlığa barış ve huzur devletimize ve milletimize birlik ve beraberlik getirmesi dileği ve duası İle ebediyete intikal eden tüm vakıf insanlarını rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. Tüm vakıf. İnsanlarına sağlıklı mutlu ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz .

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Başkanı

İftar ve Ramazan coşkusu İle ilgili daha önce yazdığımız yazıyı dizlerle paylaşıyorum

İFTARIN SEVABI İSRAFIN GÜNAHI

İftar sofraları mübarek Ramazan ayının en güzel gelenekleridir. Manevi tarihimizde iftarın ayrı bir yeri vardır. Özellikle yaz aylarında 18 saate yakın oruç tuttuktan sonra iftar sofrasına oturmak, ezan saatini beklemek oruç açarak iftar sofrasında dua etmek gerçekten insana farklı duygular yaşatmakta. Ramazan kültürü, iftar, sahur, teravih ve fakirlere yardım etmek dinimizin en güzel değeridir. Mübarek Ramazan ayında bir çok geleneği, ibadeti ve sosyal sorumluluğu aynı anda yaşıyor, vicdan huzuruna eriyorsunuz. Bir çok kişiden dinledim. Ramazan orucu tutmaya başlayınca birçok rahatsızlıktan kurtuluyorum. Hatta diyabet ve şeker rahatsızlığı olan bazı dostlardan edindiğim bilgiye göre oruçlu günlerde ve Ramazan ayında daha bir vücudum zinde oluyor, sağlık sıkıntılarım gidiyor, kendimi daha iyi hissediyorum diyorlar.



İFTAR SOFRASININ MANASI