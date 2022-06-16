Bir Kişiyi Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Bir Kişiyi Silahla Yaralayan Şüpheli Tutuklandıİzmit ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 16 Haziran 2022 Perşembe 19:31 Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde dün bir apartmanda yaşayan Y.Y'yi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan C.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde dün, alacak verecek meselesi nedeniyle C.H'nin tabancayla ateş ettiği Y.Y. ağır yaralanmış, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almıştı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş