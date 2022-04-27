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Birleşik Arap Emirliklerinden Pakistan’a Devr-i Alem

Kahraman Medya ve Gazeteci, Belgeselci İsmail Kahraman tarafından hazırlanan "Birleşik Arap Emirliklerinden Pakistan’a Devr-i Alem" dergisi ile sizleri yolculuğa çıkarıyoruz.

Birleşik Arap Emirliklerinden Pakistan'a Devr-i Alem

27 Nisan 2022 Çarşamba 15:04

 Gazeteci ve Belgesel yayıncı İsmal Kahraman yönetmenliğinde hazrılanan "Birleşik Arap Emirliklerinden Pakistan’a Devr-i Alem" dergisni sizlere sunuyoruz. Ağırlıklı olarak Darıca ilçesinden bahsedilen dergide birçok farklı konulardda mevcut.
“Birleşik Arap Emirlikleri Eski Kralı Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahayan’ın, Kocaeli’nin genç ilçesi Darıca’ya bağlı Bayramoğlu’nda bulunan sarayı bugün kaderine terk edilmiş durumda. Eski Kral Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahayan, Bayramoğlu’na adını veren Necmeddin Bayramoğlu’ndan kendisi için bu debdeli sarayı satın alırken; Darıca halkına da hastane ve camii yapılması için 8 milyon dolar bağışlamıştı.”
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Anahtar Kelimeler
KocaeliİzmitçayırovaDaricaGebze
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