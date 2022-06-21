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Bisikletin Yaygınlaşması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Büyükşehir, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için ‘Herkes İçin Bisiklet’ projesi kapsamında toplantılara devam ediyor.

Bisikletin Yaygınlaşması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

21 Haziran 2022 Salı 16:31


Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AB ortaklığıyla ‘Herkes için Bisiklet’ projesine dahil oldu. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca paydaş kurumların temsilcileriyle bisiklet organizasyon toplantısı yapıldı. 


SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca ‘’WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’’ ortaklığı ile ‘Herkes İçin Bisiklet’ projesi ve politikaları geliştirildi. Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok projeyi hayata geçirdi, yeni proje fikirleri içinse çalışmalarına devam ediyor.


BİSİKLET ORGANİZASYON TOPLANTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Herkes için Bisiklet’ projesi kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığınca paydaş kurumların temsilcileriyle bisiklet organizasyon toplantısı yapıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığında yapılan toplantıya Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri katıldı. 


8 BAŞLIKTA ÇALIŞMA

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce "Kocaeli Kent İçi Bisikletli Ulaşım Strateji Planı-2030" stratejik hedefi oluşturuldu. Bu kapsamda ‘’Kocaeli’de bisiklet yolculuklarının güvenli ulaşım aracı olarak kullanılması için ayrıştırılmış bisiklet yollarının yapılması, kent genelindeki mevcut bisiklet yollarının birbirine entegrasyonunun ve Kocaeli tasarım standartlarına uygun bisiklet yollarının sağlanması, bisiklet kullanım süresini arttırmak, bisiklet kullanımını teşvik etmek için bisiklet eğitimlerinin verilmesi, KOBİS’in kullanımının yaygınlaştırılması, kent genelindeki otobüs, minibüs, taksi, servis şoförlerinin düzenli eğitimlerine güvenli bisiklet kullanım eğitimlerinin dahil edilmesi, bisiklet içerikli organizasyonlar yapılması, bisikletlere güvenli park alanları oluşturulması, toplu taşıma araçları ile bisikletli ulaşımın sağlanması ve bisiklet kullanım süresini arttırılması’’ başlıklarına yer verildi. 


BİSİKLET İÇİN YENİ HEDEFLER

Yapılan toplantıda organizasyonların standardizasyona bağlanması, eksiklerin minimuma indirilmesi ve bisiklet organizasyonlarının takvimlerinin oluşturulmasıyla ilgili kararlar verildi. Ayrıca bisiklet kullanım farkındalığı oluşturmak ve trafikte bisikletlinin olduğunu vurgulayabilmek adına sürdürülebilir bisiklet organizasyonlarının yapılması ve bu organizasyonlardaki görünürlük çalışmalarında koordinasyonun sağlanabilmesi için farklı kurumların görevlendirdiği ekipler ile organizasyonların sorunsuz ilerlemesi ve koordinasyonun daha hızlı bir şekilde sağlanabilmesi hedefleniyor.

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