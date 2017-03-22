BU MUTLULUK HER ŞEYE DEĞER

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Down Sendromlular gününde de özel çocukları yalnız bırakmadı. İzmit Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında İzmit Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde özel çocuklarla bir araya gelen Başkan Doğan ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, fidan, dikip pasta kestiler.

Etkinlikte Belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü de yer aldı..

TOPLUMUN DA BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİYOR

Sakaya Üniversitesi’nden genel gönüllü öğrencilerin etkinlikleriyle renk kattıkları programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “bugün bir farkındalık olsun diye son derece mütevazi bir program yapıyoruz ama, buradaki yavrularımızın her birinin heyecanı, sevincini düşündüğümüzde aslında bugün dünya gülüyor. Ben çocuk doktoru olarak yıllarca annelerle ve sorunlu, problemli çocuklarla çok vakit geçirdim. Bu çocuklar Allah’ın bizlere, lütfu emaneti. Devletimiz bize çok imkânlar sağlıyor. Ama onlar için yapacaklarımız ve yapılması gerekenler sadece devletimizin katkılarıyla olmaz, toplumun da bu konuda bilinçli olması gerekiyor.

EKSİK DEĞİL FAZLALAR

Çok şükür ki, son 15 yılda diğer alanlarda olduğu gibi özellikle sağlık sektöründe önemli adımlar attık.

15 sene öncesinde, hekimlik yaptığım yıllarda, aileler çocuklarını toplum içine bile çıkaramazdı. Her insan hayatının bir bölümünde engelli olabilir. Bu yavrularımızın duyguları diğer insanlardan farklı değil, fazla hatta. Devletimiz, hükümetimiz bu yavruların hayata kazanılması toplumla iç içe olması için önemli adımlar attı. Biz de İzmit Belediyesi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz.

YAPACAK ÇOK ŞEY VAR

Bir dönem benimde görev yaptığım, Sağlık Aile Çalışma Sosyal İşler Komisyonu’nda engelli yasasını biz çıkardık. Anayasada bununla ilgili düzenlemeler yapıldı. Alt komisyonda çalışırken gördük ki bu konuda Türkiye’de çok geride kalmışız. Ama bugün daha iyiyiz. Bu da yetmez, özel çocuklarımız için daha yapacak çok şeyimiz var” şeklinde konuştu.

ANNELERE VE ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında emekleri için başta annelere ve öğretmenlere teşekkür eden Doğan, “tüm çocuklarımızda olduğu gibi özel çocuklarımızda da annelerimizin emekleri çok ama çok fazla. Çocuklarımızı bugünlere getiren, annelerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlara anne şefkatiyle yaklaşan, gönülden ilgilenen öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yeter ki, gönüllerde engel olmasın, engelsiz güzel bir yaşam olsun. Yakında Belsa B Blok girişinde Down Kafemiz açılacak. Türkiye’nin en güzel Down Kafe’si olacak” dedi.

ASIL ENGEL ONLARDAN UZAK DURMAKTIR

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da konuşmasında “engellilik hepimizin adayı olduğu birinci husustur. Bu kardeşlerimizle ilgili asla engellilik ifadesini kabul etmiyoruz. Sadece göz rengi farklılığı kadar farklılığımız var. Ama asıl engellilik bu çocuklara uzak durmaktır. Bu çocuklara yapacağımız her yatırım, vereceğimiz her destek aslında yapmamız gereken bir şey. Anneler ve babalar takdir edilmesi gereken kişiler. Bu yavrularımız bizim için bir nimet” şeklinde konuştu.

ZİHNİNİZDEN ENGEL DÜŞÜNCESİNİ ÇIKARIN

Okul Müdürü Yusuf Yaşar da “ yavrularımızla beraber çıkmış olduğumuz bu yolculukta ne kadar ciddi mesafeler kat ettiğimiz ortada. Bu yavrularımıza imkan verilirse neler yapabileceklerini gördük ve bunu toplumumuza göstermek istiyoruz. En büyük engel, yavrularımızın engelli olduğunu düşünmektir. Bizler zihnimizden bu düşünceyi çıkarmaya çalışıyoruz. Hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin bizlere katkısı ortada. teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından pasta kesildi ve daha sonra hep birlikte okulun bahçesine fidanların dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikte Başkan Doğan’ın Down Sendromlu çocuklarla sıcak ve samimi dioloğu görülmeye değerdi.