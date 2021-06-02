Bulgaristan’dan Romanyaya Belgesel Tadında Devri Alem

Şehir, eski Yunanlıların Karadeniz kıyısında kurdukları bir sömürgeden doğmuştur. Şehir, Sırp ve Bulgar krallıklarından başka çeşitli hükümdarların eline geçti. Daha sonra Murad Hüdavendigâr tarafından gönderilen Gazi Balaban Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi. Fetihten sonra sancak haline dönüştürülen şehir, 1862 yılında kaymakamlık haline getirilerek, kaza merkezi oldu. Buraya 1868 yılında bir ticaret mahkemesi kuruldu.

Şehir, eski Yunanlıların Karadeniz kıyısında kurdukları bir sömürgeden doğmuştur. Şehir, Sırp ve Bulgar krallıklarından başka çeşitli hükümdarların eline geçti. Daha sonra Murad Hüdavendigâr tarafından gönderilen Gazi Balaban Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi. Fetihten sonra sancak haline dönüştürülen şehir, 1862 yılında kaymakamlık haline getirilerek, kaza merkezi oldu. Buraya 1868 yılında bir ticaret mahkemesi kuruldu.

Şehir, eski Yunanlıların Karadeniz kıyısında kurdukları bir sömürgeden doğmuştur. Şehir, Sırp ve Bulgar krallıklarından başka çeşitli hükümdarların eline geçti. Daha sonra Murad Hüdavendigâr tarafından gönderilen Gazi Balaban Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi. Fetihten sonra sancak haline dönüştürülen şehir, 1862 yılında kaymakamlık haline getirilerek, kaza merkezi oldu. Buraya 1868 yılında bir ticaret mahkemesi kuruldu.