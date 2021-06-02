Bulgaristan’dan Romanyaya Belgesel Tadında Devri Alem

Etnik gurubun yaşadığı Romanya genelinde 75 bin tür yaşıyor Bulgaristan dan Romanya nın ikinci önemli kenti Köstence’ye geçtik .
Mangalya Mecidiye gibi birçok Türk bölgesi bulunuyor.
Bizleri Romanya Demokrat Birliği genel başkan yardımcısı Gülten Abdullah bizleri karşıladı.
Karadeniz sahilindeki Köstence limanları ve Tuna nehri üzerine yapılan kanalla ünlü.
Türk birliğini ziyaret ederek yetkililerle görüştük dernek başkan yardımcısı Gülten Abdullah’a 'Tunadan Bir Tarih Akar' ve 'Sakarya Meydan Muharebesi' kitabımızdan hediye ettik.
Yaşlı Türklerle görüşüp bilgiler alıp söyleşi yaptık. Türklerin tarihi ile ilgili bilgiler aldık.
Köstence ile ilgili derlediğimiz bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz.
KÖSTENCE (Bugün: Kostantsa)
Şehir, eski Yunanlıların Karadeniz kıyısında kurdukları bir sömürgeden doğmuştur. Şehir, Sırp ve Bulgar krallıklarından başka çeşitli hükümdarların eline geçti. Daha sonra Murad Hüdavendigâr tarafından gönderilen Gazi Balaban Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi. Fetihten sonra sancak haline dönüştürülen şehir, 1862 yılında kaymakamlık haline getirilerek, kaza merkezi oldu. Buraya 1868 yılında bir ticaret mahkemesi kuruldu.
Şehrin kalesi Evliya Çelebi'nin "Seyahatnâmesi"nde de ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Yine Evliya Çelebi, kalenin Yıldırım Bayezid tarafından yıkıldığını söyler ki, 1819 yılında Köstence'ye yeni bir kalenin yapıldığını Hazine-i Evrak'ta mevcut bir vesikadan da öğrenmekteyiz. Şehrin iskelesi de onarılarak, işler hale getirilmiş, 1859 yılından itibaren bu iskeleye vapurların uğratılmasına başlanılmıştır. Şehrin demiryolu ise 1860 yılında hizmete sokulmuştur. Hükümet konağı ise 1863 yılında yaptırılmıştır. Bugün Köstence'de İskele Paşa Camii’den başka birkaç camii daha vardır.
Sultan Mahmud Camii, 1730 yılında yaptırılmıştır. Bu yapı yıktırılarak Romanya Kraliçesi Mariya (Takma adı: Karmen Silva), hevesine binaen 1911-1912'de garip mimari üsluplu yeni bir camii yaptırılmıştır.(Bu bilgiler camii imamı: İzzet Ayvaz Mustafa Bey'den alınmıştır).
Hünkâr Camii, Köstence'nin merkezindedir. Sultan Abdülaziz tarafından 1867 yılında yaptırıldı. "Aziziye Camii" de denir. 10.75 metre genişliğinde, 13 metre derinliğinde, çatılı basit bir yapıdır. 85 santimlik duvarlar ve minare tamamen kesme taştan yapılmıştır. İslami yapılar dışında, Köstence' de yaşayan Rum vatandaşları için 1863,1864 ve 1870 yıllarında birer Rum kiliseleri yapılmıştır. Köstence, bugün Romanya'nın Dobruca bölgesinde bir şehirdir. Kaynak. Osmanlı Şehirleri kitabı