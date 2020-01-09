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Büyük Vefasızlık

Kocaeli’nin Kurtuluş Savaşı Şehidi Yahya Kaptan'dan Haberi var mı?

Büyük Vefasızlık

09 Ocak 2020 Perşembe 09:38

Yahya Kaptan'ın 100 yıl önce  9 Ocak 1920 de şehit edildiği Dilovası Tavşancıl’daki ev yıkılmak üzere. Evin yetkililer tarafından restore edilip müze haline getirileceğini açıklayan Dilovası Belediye Başkanı ve Gebze Belediyeler Birliği Başkanı Hamza Şayir www.gebzegazetesi.com canlı yayınında sorularımızı cevaplandırdı. 

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/3303830359645363/

Yahya Kaptan Nasıl Şehit Edildi?

1. Dünya Savaşı bittiğinde, Osmanlı orduları merkeze çekilirken, Yahya Kaptan da İstanbul’a geldi. Eski İttihatçıların kurduğu Anadolu’da başlaması olası mücadeleye malzeme ve insan aktarımını sağlamak için Kocaeli Yarımadası’nı kontrol altında tutmayı amaçlayan gizli örgütlerden en önemlisi olan Karakol Cemiyeti’nin Menzil gurubuna katıldı. Dağınık birlikler toplanarak başına Yahya Kaptan getirildi. Kurtuluş Savaşı başlarında Mustafa Kemal ile ilişki kurdu ve onun direktifleri, İstanbul'daki Karakol Cemiyeti'nin de yardımlarıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek isteyenlere yardım etti.Gebze'de Kuvay-ı Milliye'yi örgütleyerek İstanbul-Kocaeli yöresinde çeşitli eylemlere girişti. Aralık 1918’de Tavşancıl'da konuşlanmış, Ahırkapı (İstanbul) Cephaneliği Baskını, Darıca Un Deposu Baskını, Rum çetelerinin imhası gibi önemli hizmetler yaptı. İttihat ve Terakki kuvvetleriyle Tavşancıl'da girdiği çarpışmada yakalandı ve 9 Ocak 1920'de başı kesilerek öldürüldü. Adı, kentimiz Kocaeli'de pek çok yere verilmiş ve öldürüldüğü yere Mustafa Kemal'in emriyle anıtı dikilmiştir.

Gazete olarak Gebze Belediyeler Birliğini tarihi göreve davete ederek Yahya Kaptan'ın şehit edildiği evi tamir ettirip müze haline getirmeli.


 


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