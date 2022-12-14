Büyükakın: Kocaeli’nin geleceğinde gençler söz sahibi olacak

Kocaeli Gençlik Master Planı çalışmalarına altlık oluşturmak, kentin ihtiyaçlarını ortak akıl ile belirlemek ve elde edilecek çıktıların aksiyona dönüşmesini sağlaması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) öncülüğünde Kocaeli Gençlik Şurası ve Çalıştayı gerçekleştirildi. Şura’da konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gençlerimizin geleceği için, onların yarın daha iyi koşullarda olabilmesi için, bugünden bir şeyler yapmak için buradayız” dedi.

KOCAELİ GENÇLİK ŞURASI

Gençlik alanında faaliyet gösteren tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak, geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örneklerinin konuşulduğu Kocaeli Gençlik Şurası ve Çalıştayı geniş bir katılımla Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu,AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz Samur ve büyük çoğunluğu gençler ve gençler için politika üreten katılımcılardan oluşan geniş bir izleyici kitlesi katıldı.

“GENÇLİK MECLİSİ ÇIKMALI”

Kocaeli Gençlik Şurası’nın önemine değinen Başkan Büyükakın, “Bu toplantılar yarını düşündüğümüz, siz gençleri hazırladığımız, doğru istikamet belirlediğimiz toplantılardır. Gençlerimizin geleceği için, onların yarın daha iyi koşullarda olabilmesi için, bugünden bir şeyler yapmak için buradayız. Ben bugün buradan bir gençlik meclisinin çıkmasını umuyorum. Ama bunu ben dediğim için değil siz gençlerin istemesiyle olmalı. Aslında bu şuralar bize gündelik telaşlarımızın içinde durup nefes alma fırsatı da sunuyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİ VE TECRÜBEYİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ”

Gençlere dair ne yapılacağının çok bilenlere değil gençlere sorulması gerektiğini söyleyen Başkan Büyükakın, gençlerin yeniliğin denenmesi konusunda kendilerinden yaşlı olan kuşaklara göre çok daha avantajlı olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Gençlikte eksik olan şey ise tecrübedir. O yüzden o gençleri ve tecrübeyi bir araya getirmemiz lazım. Gençlerle ilgili ne yapacağımızı gençleri dinleyerek alanın uzmanlarıyla bir ortak akıl çıkaracağız. Bizim buradaki rolümüz de bu imkanı siz gençlere sağlayarak sizden gelen fikirleri dikkate alıp, eksiklerimiz varsa onları tamamlamak, unutulanlar varsa hatırlamak ve yanlışlarımız varsa düzeltmektir. Ortak akıl dediğimiz nokta tam olarak böyledir” diye konuştu.

DİJİTAL ÇAĞDA GENÇLİK

Kocaeli Gençlik Şurası ve Çalıştayı programında Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz Samur, Dijital Çağda Gençlik konulu bir konuşma yaptı. Samur, gençlerin yeterince oyun oynamadığına dikkat çekti. Doç. Dr. Samur, “Bizler iyi ki sokakta büyüdük. Sokakta kazanmayı kaybetmeyi öğrendik. Okuldan eve geldiğimizde çantamızı hemen bırakıp, akşam ezanına kadar sokağa çıkardık. Şimdiki çocuklar okuldan eve geldiklerinde ekranın karşısına geçiyorlar. Çünkü bir sokakları yok. Çünkü sokaklar güvenli değil, oyun oynayacak yer yok, yer varsa da arkadaş yok, arkadaş varsa da kim olduğunu bilmiyoruz. Çocuklar sokakta oyun oynamayınca şimdiki çocuklar sokakta elde edilen becerilerden mahrum kalıyorlar. Ben diyorum ki bizim yeni sokağımız okullar olsun. Okullar, sokağın görevini üstlensin. Okullarda daha çok oyun oynansın. Biz o yüzden okul dostu oyun projesi başlattık. Koridorlara, kantinlere, dersliklere okuldaki her yere oyunlar çiziyoruz” dedi.

“EBEVEYNİ İLE ARASI İYİ OLAN ÇOÇUKLAR BAĞIMLI OLMAZ”

Ekransız yapamama rahatsızlığına değinen Samur, bu konu hakkında bir an önce önlem alınması gerektiğini anlattı. Doç. Dr. Samur, “Evde anne ve babalarda da aynı durum söz konusu. ‘Bizim çocuk ekransız yemek yemiyor’ diyor. Buna zaten çocuğu anne ve babalar alıştırıyor. Çocuk doğar doğmaz ekran istiyor olamaz” şeklinde konuştu. Hangi gençlerin bağımlı olmayacağından da bahseden Doç. Dr. Samur, spor yapan, herhangi bir müzik aleti çalan, tiyatro ile ilgilenen ve en önemlisi de anne ve babası ile arası iyi olan çocukların bağımlı olmayacağını aktardı. Program sonunda Başkan Büyükakın, Doç. Dr. Samur’a çiçek takdim etti.

KOCAELİ’NİN EN GENÇ ÖĞRETMEN, MUHTAR VE AVUKATI

Kocaeli Gençlik Şurası ve Çalıştayı’nda bir sürpriz gerçekleşti. Kocaeli’nin en genç öğretmeni Sinem Ceren Baki, en genç muhtarı Vacip Mengübeti ve en genç avukatı İpek Kaya’ya, kütüphanede en çok kitap okuyan Emine Çelik ve Mehmet Emre Karagöz’e ve bu yıl Samsun’da gerçekleşen Teknofest’te dereceye giren takım kaptanlarına Başkan Büyükakın çiçek verdi. Teknofest’te dereceye giren takım kaptanları ise Başkan Büyükakın’a modelledikleri araçların 3 boyutlu halini hediye etti.