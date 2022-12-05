Büyükşehir 350 noktada Kocaeli’nin üstyapısını nakış gibi işliyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde ulaşımın daha konforlu ve güvenli bir şekilde yapılması için 2022 Aralık ayı itibariyle 350 noktada üstyapı çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hayata geçireceği kavşak, Kartepe teleferik, tramvay güzergâhının Kuruçeşme’ye uzatılması ve üstgeçit gibi projeleriyle Kocaeli’nin üstyapısını nakış gibi işliyor.





TRAFİK SIKIŞIKLIĞINA ÇÖZÜM GETİRİCİ ÇALIŞMALAR

Kent genelinde cadde, bulvar ve köy yollarında asfaltlama, üstgeçit yapımı çalışmaları yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kocaelililerin ulaşım noktasında hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyor. Ulaşımda güvenlik, konfor ve yaygınlık adına üstyapı çalışmalarıyla Kocaelililerin hayatına dokunuyor. Uluslararası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergâhlarından biri olan ilimizde trafik sıkışıklığına çözüm getirecek, yaya ve araçlara yönelik güvenli ve konforlu ulaşım için 350 noktada üstyapı çalışması yapıyor.





YUKARI HEREKE ÇERKEŞLİ YOLUNA BAŞLANDI

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nden İlimtepe Mahallesine ulaşımın sağlandığı yolda asfalt serimi yapıyor. Trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 1.700 metre uzunluktaki İlimtepe yolunun 1. etabını asfaltladı. Kalan kısımda asfaltlamalar devam ediyor. Körfez İlçesinde Yukarı Hereke Çerkeşli yolunda da çalışmalara başlandı. Körfez Yukarı Hereke ile Gebze Çerkeşli arasında yapılacak yeni yol ile ulaşım daha kısa sürecek. Derince Bölgesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde taş duvar imalatları yapılırken Körfez güney yan yol Eşref Bitlis Caddesinde üstyapı çalışmalarına başlanıldı.





YAYA ÜST GEÇİTLERİ

İzmit Mimar Sinan, Turgut Özal, Adnan Menderes üst geçitleri ile kent genelindeki ihtiyaç duyulan tüm yaya üst geçitlerinde tamirat ve tadilat çalışmaları yapılıyor. Başiskele’de yeni yapılan İl Emniyet Müdürlüğü binasına vatandaşların rahat ulaşabilmeleri için yaya üstgeçidi ve durak cebi çalışmaları yapılıyor. Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Türkiye’nin en önemli doğa turizm destinasyonu Ormanya’ya vatandaşın erişebilmesi amacıyla D-100 karayolu üzerine yaya üst geçidi yapılıyor. Körfez Şirinyalıda ve Darıca’da Okul Yolu Caddesinde yaya üstgeçidi yapılıyor.





KARTEPE TELEFERİKTE ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte ulaşım ağlarına bir yenisini eklediği ve Derbent ve Kuzuyayla arasında teleferik sistemi ile turizme canlılık katmayı hedeflediği teleferik projende çalışmalar sürdürülüyor. Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak projede, Derbent İstasyonu temel betonu atıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kartepe İlçesinde bir prestij cadde daha kazandırıyor.





ALTUNHİSAR, ASİLLER VE KESER CADDELERİ

Kartepe Belediyesi ve kaymakamlığa giden Altunhisar, Asiller ve Keser caddelerindeki üstyapı çalışmalarıyla cadde güzergah boyunca 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeride ve 30 metre genişliğe çıkarılacak. Altunhisar, Asiller ve Keser caddelerinde ayrıca çift taraflı tretuvar kaldırım da yapılacak. Asiller Caddesi’nin 1. etabında binder asfalt serimi tamamlandı. Demokrasi Caddesi ile Kartepe Kent Meydanına giden Gazi caddelerini birleştiren prestij projenin tamamlanmasıyla birlikte cadde görsel bir zenginliğe sahip olacak. Yağmursuyu altyapısı, kavşakları, yeni asfaltı, dekoratif aydınlatmaları ve genişliği ile göz dolduracak Altunhisar, Asiller ve Keser caddeleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan üstyapı çalışmalarıyla Kartepe’nin prestij caddelerinde olacak.





İZMİT AKMEŞE MENDERES CADDESİ YENİLENİYOR

İzmit ilçesi Akmeşe Mahallesi Menderes Caddesi için üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı. Elektrik altyapısının yer altına alındığı caddede çalışmalar devam ediyor. İzmit Hafız Rüştü Sokak’ta bulunan eski ve ömrünü tamamlamış istinat duvarı çevredeki binalar, yol ve vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturuyordu. Riskli duruma müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çökme riskine karşı eski istinat duvarını sökerek, yerine kuyu temelli iksa yapım çalışmalarına başladı. İzmit Muammer Aksoy caddesinde pmt serimi yapılırken İzmit 17 Ağustos Bulvarında Bayındırlık iş merkezi çevresi ve otopark düzenleme çalışmaları yapılıyor.





İZMİT KÖY YOLLARI

İzmit köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor Gökçeören ve Kadriye-Gülbahçe Balören arası yolda çalışmalar devam ediyor. İzmit ilçesi yenice köyü Sakarya bağlantı yolunda menfez bağlantısı pmt serim çalışması yapılıyor. Kocaeli-Sakarya il sınırında bulunan İzmit'e bağlı Yenice Köyünde araç trafiğine tehlike oluşturan mevcut menfez kaldırılarak yeni menfez yapıldı.





D-100 YAN YOL VE ATATÜRK BULVARI

D-100 Karayolu’nun İzmit mevkiindeki yan yolda alt ve üstyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Çalışma kapsamında Kandıra sapağından İstanbul istikametine yan yola geçiş genişletildi. Kandıra sapağından Adliye köprüsüne uzanan yan yolda trafik akışı İstanbul istikametine doğru verildi. İzmit Atatürk Bulvarında üstyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Doğu Kışla Parkı girişinde yapılacak 25 araçlık otopark yapım çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. 550 metre uzunluktaki Atatürk Bulvarının Baskı beton kaldırımlar tamamlanırken bulvarda dekoratif led aydınlatmaların da montajı yapıldı.





ALİKAHYA STADYUM BAĞLANTI YOLU YAPILIYOR

D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılacak kavşak ile D-100 karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak. Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Stadyum yolu kapsamında güney yan yol ve üst geçit yapım çalışmaları yapılıyor.





BAŞİSKELE BARBAROS VE ATATÜRK CADDELERİ

Başiskele İlçesi Barbaros ve Ali İslam Caddelerinde yağmursuyu hattı imalatları devam ediyor. Başiskele İlçesi Baraboros Mahallesi Atatürk Caddesi de prestij caddelerden biri haline getirildi. 1100 metre uzunluktaki caddenin 375 metrelik kısmında elektrik hatları yer altına alınarak dekoratif aydınlatma direkleri montajı yapıldı ve 1. Etabında yol çizgileri çekildi.





BAŞİSKELE KAHRAMANLAR CADDESİNDE MENFEZ

Başiskele Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam dere üzerinde menfez yapım çalışmaları yapılıyor. Başiskele Barbaros Caddesinde terasman ve zemin iyileştirme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, caddede asfalt öncesi plent miks temel serimine başladı. Gölcük Hamidiye-Şevketiye yolunda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 2,5 kilometre uzunluğundaki yolun iki aracın zorlukla geçebildiği 4,5 metre genişlikteki kısımlarda yolu 7 metre genişliğe çıkarttı. Yolda asfaltlama öncesi pmt serim çalışmaları yapılıyor. Gölcük ilçesi Nüzhetiye Mahallesi’nde de kilit parke yol imalatı çalışmaları yapılıyor.





KANDIRA AKÇAOVA-DELİVELİ YOLU

Kandıra ilçesi 2 bin 800 metre uzunluktaki Akçaova-Deliveli arası yolda terasman ve dolgu çalışması yapımının tamamlanması sonrası asfalt serimi yapılacak. Ferizli-Köseli arası yolda da yağmur suyunun tahliyesi için v kanal Çalışması





GEBZE, DARICA VE DİLOVASI İLÇELERİ

Gebze İlçesinin önemli güzergâhlarından birisi olan Yeni Bağdat Caddesinin Cumhuriyet, Beylikbağı ve Mimar Sinan Mahallelerinden geçen 3 kilometrelik kısmındaki üstyapı yenileme çalışması yapım çalışmaları sürüyor. Çayırova Veysel Karani Caddesi devamındaki Rahmi Dibek Caddesinde de binder asfalt serim çalışmaları yapılırken Veysel Karani Caddesinde tretuvar kaldırım çalışmalarını sürdürülüyor. Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinin üstyapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Plent miks temel ve binder asfalt serimi yapılan cadde de elektrik altyapısı yer altına alınıyor. Çayırova ilçesi TEM Bağlantı Yolu üzerinde yer alan ve önemli bir güzergâhta araçlara geçiş imkânı veren Turgut Özal Köprüsü’nün hemen yanına inşa edilen ilave köprünün yapım çalışmaları sürüyor.





YOL BAKIM TİMİ GÜNLÜK 40 NOKTADA

Yol Bakım Timi Kocaeli genelinde muhtelif günlük 40 noktada parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriliyor.