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Büyükşehir, Gebze’yi ışıl ışıl yaptı

Büyükşehir, yaptığı çalışmalarla Gebze’nin önemli caddelerini dekoratif LED ışıklı aydınlatma direkleriyle donattı

Büyükşehir, Gebze'yi ışıl ışıl yaptı

02 Aralık 2022 Cuma 10:46


Kocaeli’ye belediyecilik hizmetleriyle değer katan Büyükşehir Belediyesi, kentin her köşesine estetik dokunuşlar yapıyor. Bu bağlamda modern aydınlatma sistemiyle Kocaeli’yi ışıl ışıl yapan Büyükşehir, Gebze’yi de rengârenk bir görünüme kavuşturuyor. Vatandaşların geceleri daha rahat ve güvenli yürümelerini sağlamak amacıyla kentin tüm caddelerine modern aydınlatma sistemi kuran Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, monte ettiği dekoratif aydınlatma direkleriyle Gebze’yi estetik ve ışıl ışıl bir görüntüye kavuşturma çalışmalarını sürdürüyor. 


335 DİREK, 650 ARMATÜR

Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, Gebze’nin önemli ulaşım akslarından olan Yeni Bağdat, İsmetpaşa, Körfez, Issıkgöl, Topal Osman Ağa ve Ankara Caddesi’nde eski tip çelik direkleri sökerek, yerine 7 bin 720 metre uzunluğunda 335 adet gövdesi LED’li dekoratif aydınlatma direkleri direkti. 650 armatürün kullanıldığı aydınlatma sisteminde Gebze’nin caddeleri rengârenk bir görünüme kavuşturulmuş oldu.


GEBZELLİLER TAM NOT VERDİ

Şehrin görünümüne ve caddelere farklı bir hava veren ışıklandırma sistemi, ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında önemli bir yer tuttu. Gebze’nin prestijli caddelerinde yapılan ışıklandırmalar bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.


GÖRSEL ZENGİNLİK

Büyükşehir ekipleri, Gebze’de Gençlik, Bahar, İlyasbey ve Şehit Numan caddelerinde de aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor. Yakın bir zamanda buradaki caddeler de ışıl ışıl bir görüntüye kavuşmuş olacak. Dekoratif aydınlatma sağlanarak caddede görsel zenginlik elde edilirken, montajı yapılan aydınlatma armatürlerinin enerji tasarrufu sağlayan özelliğe sahip olması da ihtiyaç dışı tüketimin önüne geçiyor. 


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