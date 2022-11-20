Büyükşehir, her ilçeye Skate Park inşa edecek





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen sportif yatırımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Sağlıklı genç nesiller için spor yapılmasını teşvik eden ve destek olan Büyükşehir, kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştıracak. Bu kapsamda Büyükşehir, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Türkiye’de giderek yaygınlaşan kaykay tutkusunun Kocaeli’de de gönül rahatlığı içerisinde yapılabileceği bir parkı bu kez Derince’ye kazandırıyor.





DERİNCELİ GENÇLER İPLE ÇEKİYOR

Daha önce Başiskele’ye Skate Park (kaykay pisti) kazandıran, son olarak Başkan Büyükakın’ın da katıldığı açılış töreni ile Karamürsel kapalı yüzme havuzu yanına inşa edilen parkta 840 metrekare kaykay alanını hizmete sunan Büyükşehir, şimdi de Derince Sağlıklı Yaşam Parkı içerisine gençlerin güven içerisinde adrenalin tutkusu yaşayabileceği Skate Park inşa edecek. Bu bağlamda bin 260 metrekarelik alanda kurulacak Skate Park alanının alt betonunu atan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri modüler parçaların montajına da başladı. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde Skate Park keyfini yaşamasını amaçlayan Büyükşehir, sırasıyla tüm ilçelerde kaykay pisti alanları oluşturacak.



