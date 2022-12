Büyükşehir ile hayata engel yok

Büyükşehir Belediyesi, ‘’engelsiz şehir Kocaeli’’ anlayışıyla hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor, yeni projeler üretiyor, kentte yaşayan engelli vatandaşların mutluluğu için gereken ne varsa yapıyor. Kocaeli Büyükşehir’in hayatın her alanında yanlarında olduğunu bilerek yaşayan engelli vatandaşlar da her sıkıntıda Büyükşehir’in kapısını çalıyor. Kandıra ve Başiskele’de evlerine ulaşmakta sorun yaşayan iki vatandaşımızın yardım çağrısını alan Büyükşehir, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla en kısa sürede engelleri ortadan kaldırdı.