Büyükşehir ile hayata engel yok

Büyükşehir Belediyesi, ‘’engelsiz şehir Kocaeli’’ anlayışıyla hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor, yeni projeler üretiyor, kentte yaşayan engelli vatandaşların mutluluğu için gereken ne varsa yapıyor. Kocaeli Büyükşehir’in hayatın her alanında yanlarında olduğunu bilerek yaşayan engelli vatandaşlar da her sıkıntıda Büyükşehir’in kapısını çalıyor. Kandıra ve Başiskele’de evlerine ulaşmakta sorun yaşayan iki vatandaşımızın yardım çağrısını alan Büyükşehir, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla en kısa sürede engelleri ortadan kaldırdı.

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ALEPLERİ YERİNE GETİRİLDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başiskele ve Kandıra ilçelerinde yaşayan iki engelli vatandaşımızın taleplerine duyarsız kalmayarak, isteklerini yerine getirdi. Engelli vatandaşların ulaşım noktasında 153 Çağrı Merkezi ve Mahalle Muhtarı kanalıyla iletilen talepleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla en kısa sürede karşılandı.

FELÇLİ VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE PARKE

Başiskele Camidüzü Mahallesinde yaşayan engelli vatandaşımız Mustafa Aslankaya(50), evine ulaşmakta zorluk çekiyordu. Özellikle yağışlı havalarda tekerlekli sandalyeyle veya bastonuyla yürüyerek evine güçlükle ulaşabilen Aslankaya, mahalle muhtarı Recep Bıyık kanalıyla Büyükşehir’e ulaştı. Mahallerinde yapılmakta olan parke yapım çalışmaları sırasında yaşadığı mağduriyeti aktaran Aslankaya, parke çalışmasının evinin önüne kadar uzatılmasını talep etti. Tekerlekli sandalye ile ihtiyaçlarını gidermek için evinden çıkan, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası felçli kalan Mustafa Aslankaya’nın bu talebi Büyükşehir’e ulaşınca, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hızla harekete geçti.

“ALLAH BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN”

Bölgede çalışma yapan ekipler, kısa sürede Aslankaya’nın evinin toprak yoluna parke döşedi. Büyükşehir’in en kısa sürede talebini karşılamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Mustafa Aslankaya, “Geçirdiğim beyin ameliyatı sonrası felçli kaldım. Gözlerimde de problem var. Evime ulaşan bir yol yok. Çamurlu olduğu zaman beni çok zorluyor. Ulaşım için elektrikli bir araba alacağım. Muhtarımız benim adıma Büyükşehir Belediyemize başvurdu. Ekipler geldi. Allah razı olsun yolum yapılıyor. Allah vesile olandan, yapandan ve yaptıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan razı olsun” ifadesini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİRİMİZ TALEPLERİMİZİ GERİ ÇEVİRMİYOR”

Engelli vatandaşımızın sorununun en kısa sürede çözen ekiplere çalışma boyunca eşlik eden Başiskele Camidüzü Mahalle Muhtarı Recep Bıyık, “Mustafa kardeşimiz mahallemizde ikamet eden engelli bir kardeşimiz. Evine giden toprak bir yol vardı. Engeli nedeniyle onu çok zorluyordu. Bizden ricada bulundu onun adına Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulunduk. Durumu ekiplere ilettik bize dönüş yapıldı. Yolumuz yapıldı. Bundan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

FEN İŞLERİ EKİPLERİ TALEBİ KARŞILADI

Kandıra Sarıahmetler Köyünde yaşayan Güler ve Mehmet Öztürk çifti de Büyükşehir 153 Çağrı Merkezine başvuruda bulundu. Güler Hanım, felçli olan eşi Mehmet Öztürk’ün evlerinin ön avlusuna çıkıp temiz hava alabilmesi ve dolaşabilmesi için parke yol yapılması talebinde bulundu. Engelli vatandaşımızın ve eşinin bu talebini karşılıksız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşın evini ve durumunu tespit için adresinde inceleme yaptı.

EVİN AVLUSUNA PARKE

Yapılan inceleme sonrası, talep değerlendirilerek Sarıahmetler köyünde felçli Mehmet Öztürk’ün evinin avlusuna parke döşenmesi için harekete geçildi. Engelli nedeniyle özellikle yağışlı havalarda zorlanan Mehmet Öztürk’ün evinin ön avlusuna parke yapıldı.

“TAHİR BAŞKANIMIZI ÇAYA BEKLİYORUZ”

Hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Mehmet Öztürk’ün (68) eşi Güler Öztürk, “Evimizin avlusu toprak. Eşim felçli olduğu için evimizin önünde yürürken zorluk çekiyordu. Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Ekipler geldi. Evimizi kontrol ettiler, evimizin önüne parke döşendi. Eşim daha rahat etti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ömür boyu onun duacısıyım. Allah ondan razı olsun. Ondan bir talebimiz daha var. Bir gün gelsin çayımızı içsin” dedi.