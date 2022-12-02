Büyükşehir ile SBÜ arasında kentsel tarım araştırmaları işbirliği

Büyükşehir ile SBÜ arasında TABİP başta olmak üzere AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının yapılması gibi çeşitli konuları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında,Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) başta olmak üzere, kentsel tarım, topraksız tarım, bitkisel üretim, ürün geliştirilmesi, satış-pazarlama, eğitim stratejileri, tarım turizmi ve hasadı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayinde kullanılması amacıyla AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının yapılması gibi çeşitli konuları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

TABİP İLHAM KAYNAĞI OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), Türkiye’de birçok belediyeye ve kuruma ilham kaynağı oluyor.





BÜYÜKAKIN VE ERDÖL İMZALADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım hizmetleri alanına giren faaliyetlerinin, tarafların nitelikli insan kaynağı ve altyapılarını birlikte kullanarak, vizyon, misyon ve stratejilerine uygun şekilde müşterek olarak gerçekleştirilmesinde, sorumlulukları ve iş birliğini düzenlemek amacıyla hazırlanan protokol, Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze hizmet binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve diğer ilgililer katıldı.





“İLAÇ ENDÜSTRİSİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Başkan Büyükakın, törende yaptığı konuşmada Kocaeli’de tarımsal üretimin ve ürünlerin katma değerinin artırılması doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Şehir tarımı ve TABİP’in geliştirilmesi, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının bilimsel akılla yürütülmesi için İSÜ ile işbirliği yapacaklarını belirten Başkan Büyükakın, “Bu iş birliği, TABİP kapsamında, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, tesislerde işlenmesi, kozmetik ürünlerin yapılması ve ilaç endüstrisine yönelik daha geniş ve derinlemesine çalışmalar yapmak için önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.





“TARIMDA KATMA DEĞERİ ARTIRIYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın desteklenmesi, tarımda katma değerin artırılması ve bilimsel tekniklerle tarımsal faaliyetlerin buluşturulması konusunda uzunca bir süredir gayretli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Büyükakın, “En son Sayın Cumhurbaşkanımızın nezaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile bir AR-GE projesi imzalamıştık. Bu kapsamda TABİP’i hayata geçirmiştik. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilerek, satın alma garantisi yoluyla çiftçilerimizin eline geçen katma değerin artırılması ve daha yüksek yaşam standardına ulaşmalarını sağlayacak bir projeydi. Uçtan uca, üretimin en baş noktasından, nihai tüketime kadar tüm alanda yayılan bir çalışma gerçekleştirdik. Bakanlığımızın, TÜBİTAK MAM’da sağlayacağı teknik destek kapsamında, buradaki çalışmalar üretimin artırılmasına ve ürün geliştirilmesine katkı sağlayacaktır” bilgisini verdi.

“GIDA GÜVENLİĞİ RİSKİ CİDDİ BOYUTA ULAŞTI”

Son dönemde, gıda güvenliği riskinin dünyada çok ciddi boyutlara ulaştığını, aynı zamanda ulusal güvenlik sorunu haline gelmesi nedeniyle şehir tarımı konusunun, özellikle belediyelerin en temel meselelerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile şehir tarımının geliştirilmesi konusunda vizyoner çalışmalar yapılması, AR-GE ve üretim geliştirme faaliyetlerinin yapılması, patentlerin geliştirilerek kozmetik ve ilaç endüstrisine dönük çalışmaların yapılması konusunda da güçlü bir iş birliği yapmak üzere bir protokol imzalamış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmalar vesilesiyle şehirlerde daha güçlü bir üretim yapısı oluşturularak, tarımsal üretimin güçlendirilmesi yoluyla gıda güvenliği krizine dönük de çalışmalar yapılacak. Bu gerçekten şehirlerin daha sağlıklı yönetilmesi için çok kıymetli. Bu anlamda da bu tür AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının, şehir tarımına ve çiftçinin yaşam standardına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”





“HEM ÇİFTÇİMİZ HEM ÜLKEMİZ KAZANACAK”

Başkan Büyükakın, yapılan çalışmaların verimli bir şekilde yürüyebilmesi için bilimsel bir akla ihtiyaç olduğunu, üniversitelerle birlikte yapılacak çalışmaların hayati olduğunun en başından beri farkında olduklarını ifade ederek, “Üniversitedeki çalışmaların katacağı bilimsel akılla birlikte, daha az zamanda, daha az kayıpla, daha verimli çalışmalarla herkes kazanacak. Hem çiftçimiz kazanacak hem şehrimiz hem de ülkemiz kazanacak. İnşallah hayırlı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Rektör hocama değerli katkılarından dolayı, üniversitedeki araştırmacılara da yapacakları çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, iş birliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.





“KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ÇOK TECRÜBELİ”

Rektör Prof. Dr. Erdöl de konuşmasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Büyükakın’ın riyasetinde birlikte iş yapacaklarını, özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ve diğer hususlarda yapabilecekleri işlemler için iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Üniversitemizin, laboratuvar ve insan kaynağı bakımından oldukça kapasiteli olduğunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de bu konularda çok tecrübeli olduğunu, çok büyük birikimi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda, birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile bu konuda bizlere destek veren Kocaeli Valiliğimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmaların, Kocaeli, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” Konuşmaların ardından SBÜ Rektörü Prof. Erdöl, Başkan Büyükakın’a üzerinde “Ya Şafi” yazan tablo takdim etti. Başkan Büyükakın ise Rektör Erdöl’e, TABİP projesi kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen kozmetik ürünlerinden oluşan set hediye etti.





İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ NELERİ KAPSIYOR

Kocaeli Büyükşehir ve SBÜ arasında imzalanan protokol, kentsel tarım ve topraksız tarım uygulamaları, alternatif ürün, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, tarım turizmi modeli ve merkezi oluşturma, açıkta sebze ve meyve yetiştiriciliği, mantar üretimi, modern sera yapımı ve üretim teknikleri, tarımsal sulama yöntemleri, çiftlik hayvanları ve arı yetiştiriciliği projeleri, tarımsal ürünlerin mamul hale getirilmesi ve pazar talebine göre ÜR-GE ve AR-GE faaliyetlerinin yapılması, permakültür çalışmaları, akıllı tarım uygulamaları, dijital uydu takip sistemi, coğrafi konumlandırma ve tarımsal e-ticaret platformu oluşturma ve tarımsal ürünlerin atıklarının değerlendirilmesi ve kompost üretimi ile hasadı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayinde kullanılması amacıyla AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının yapılması gibi konuları kapsıyor. Protokole göre AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin göstereceği alanlarda yapılacak, ortaya çıkan ürün ve projeler Kocaeli’de uygulanacak.