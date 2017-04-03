Büyükşehir, İmar Çalıştayı düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak çalışma kültürü ve uygulamalarda ortak dil oluşturmak amacı ile Kartepe Green Park Otel’de İmar Çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştayda yöresel köy mimari tipolojisi analizi, Otopark İlke ve Esasları konularında bilgilendirilme yapılarak özellikle imar uygulamalarında ilçe belediyeleri ile uyumlu çalışma esasları masaya yatırıldı.

İMAR KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

2 gün süren çalıştayda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yüksek Mimar Zekeriya Özak, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler ve İmar Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan farklı konularda katılımcılara bilgiler verdi. Çalıştayda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve KBB Otopark İlke ve Esasları konularında sunumlar yapıldı. Çalıştaya 12 ilçe belediyesinden başkan yardımcıları, imar müdürleri, yapı kontrol müdürleri ve ilgili teknik personelden yaklaşık 150 kişi katıldı.

TÜRKİYE’DE İLK

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi olarak otopark konusuna çözüm olacak birçok hizmetlerin yanı sıra konut ve ticaret alanlarında otopark ihtiyacının giderilebilmesi ve hızla artan taşıt sayısıyla kentin taşıt yığını haline gelmesini önlemek amacıyla ilave tedbirler alındığı bilgisi verildi. Bu tedbirlerin Türkiye’de ilk olarak hayata geçirildiği ve diğer illere örnek olduğu kaydedildi.