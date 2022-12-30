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Büyükşehir Konservatuvarı 2022’de sanat eğitiminde öncü oldu

Kaliteli sanat eğitiminin merkezi Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, ailelerin çocukları için öncelikli tercihi oldu.

Büyükşehir Konservatuvarı 2022'de sanat eğitiminde öncü oldu

30 Aralık 2022 Cuma 12:00


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Belediye Konservatuvarı, 2022 yılında sanat eğitiminde öncü olmaya devam etti. Kaliteli eğitimiyle geleceğin sanatçılarını yetiştiren Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, ailelerin çocukları için öncelikli tercihi oldu. 


5-55 YAŞ ARASINDA 1.531 KİŞİ

Büyükşehir Belediye Konservatuvarının 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yetenek sınavları eylül ayının ilk haftasında yapıldı. 7 bölüm ve 29 sanat dalında yapılan yetenek sınavlarına 5 ila 55 yaş arasında 1.531 kişi katıldı. 


ÜCRETSİZ YETENEK SINAVI HAZIRLIK PROGRAMI

Konservatuvar sınavlarından önce ise önemli bir eğitim hizmetine imza atıldı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, eylül ayındaki sınavlar için ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı oluşturdu. Program, konservatuvara giriş sınavlarında öğrencilere önemli katkı sundu.


AİLELERİN ÇOCUKLARI İÇİN ÖNCELİKLİ TERCİHİ

Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediye Konservatuvarı vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çocuklarının Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olmasını isteyen aileler, onları Temmuz ayındaki ücretsiz yetenek sınavı hazırlık ve rehberlik programına kayıt ettirdi. Çok sayıda gencin Devlet Konservatuvarı sınavlarında başarılı olduğunu bilen aileler, bu nedenle öncelikli tercihlerini Büyükşehir Belediye Konservatuvarından yana kullandı. 


BALE BÖLÜM’NDEN MUHTEŞEM YILSONU RESİTALİ 

Haziran ayında gerçekleştirilen yılsonu gösterileri alınan eğitimin kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediye Konservatuarı Bale Bölümü, gerçekleştirdiği yılsonu resitali ile geleceğin sanatçılarını yetiştirdiğini ortaya koydu. Bale Bölümü’nde eğitim alan 98 öğrenci muhteşem koreografi ve kostümlerin eşliğinde yıllarca unutulmayacak bir yılsonu gösterisine imza attı. 


GELENEKSEL VE GÜZEL SANATLAR KONSERVATUVARDA YAŞATILDI 

Güzel Sanatlar Bölümü son sınıf öğrencileri ile Geleneksel Türk Süsleme Sanatları öğrencilerinin sergileri de geçen yılın sanat etkinliklerine değer kattı. Öğrencilerin, özellikle pandemi dönemindeki çalışmalarıyla oluşan sergilerde; Ebru, Hat, Tezhip, Minyatür, Kat-ı, Resim, Çini ve Seramik branşlarına ait eserler yer aldı. Branş öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergiler vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. 


KANDIRALI EKOLÜ BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARINDA 

2022 yılında önemli bir müzik eğitmeni Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ailesine katıldı. Mustafa Kandıralı’nın aynı zamanda yeğeni olan ve klarnet camiasında Kandıralı ekolünü devam ettiren Türkan Kandıralı, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının eğitim kadrosunda yer almaya başladı. Türkan Kandıralı’nın Büyükşehir Konservatuvarda ders vermesi öğrenciler için önemli bir şans olurken, merhum Mustafa Kandıralı’nın tarzını gelecek nesillere taşımasına olanak sağladı. 


BÜYÜKŞEHİR KOROLARI BEĞENİYLE İZLENDİ

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yıl içinde Türk Sanat, Türk Halk Müziği Koroları ve Dini Musiki Topluluğu ile birbirinden güzel konserler verdi. Anadolu nağmeleriyle en güzel türküler seslendirilirken, Türk Sanat Müziği Korolarıyla da Alaeddin Yavaşça, Avni Anıl, Zekai Tunca ve Yusuf Nalkesen  gibi önemli bestekarların eserleri vatandaşlarla buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu ise İstanbul’un Fethi kutlamaları kapsamanda önemli bir konsere imza attı. Topluluk, konserin sonunda vatandaşlar için Fetih Marşı’nı seslendirdi.


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