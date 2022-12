Büyükşehir, önemli günde kadın muhtarları unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Kadın muhtarlar Kocaeli buluşması" etkinliğinde 12 ilçenin kadın muhtarları bir araya geldi. Geçen ekim ayında hizmete giren Muhtarhane’de düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve 12 ilçenin kadın muhtarları katıldı.





“5 ARALIK, KADINLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN”

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, burada yaptığı konuşmada, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla kadın muhtarları tebrik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileten Aydınlık, 5 Aralık tarihinin çok önemli bir gün olduğuna işaret ederek, “Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara verilen bu hak sayesinde sizler muhtar seçildiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de hem bugünü hatırlayalım hem de bu vesileyle sizlerle bir araya gelelim dedik. Bu anlamlı günde düzenlediğimiz etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.





“DÜNYANIN KADIN VİCDANINA İHTİYACI VAR”

Başkan Büyükakın’ın, “İnsanlığımızın merhamete, dünyanın kadın vicdanına ihtiyacı var. Kadının eli değdiğinde her şeyin düzeleceğine inanıyorum.” sözleriyle kadınlara verdiği değeri her fırsatta dile getirdiğini anımsatan Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, “Başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla muhtarlarımıza, kadın ve aile çalışmalarına önem veriyoruz. Bundan sonra muhtarlarımız ile daha sık bir araya geleceğiz. Sosyal ve kültürel programlarda sizleri de misafir edeceğiz.” dedi.





“MUHTARLAR, SIKINTISI OLANIN EN YAKININDAKİ KİŞİDİR”

Kadınların her işi ciddiyetle yaptığını vurgulayan Aydınlık, “Kadın demek merhamet demek. Bizim bakamadığınız taraftan da bakabiliyorlar. Aslında bir eksiğin de tamamlanmasını sağlıyorlar. Kocaeli’de 27 kadın muhtarımız var. Muhtarlar, o mahalledeki ihtiyaç sahibinin de zor zamanda olanın da sıkıntısı olanın da üzüntüsü ve sevinci olanın da en yakınında olan kişidir. Muhtarlarımıza, vatandaşlar ile Büyükşehir arasında bir köprü oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak ihtiyaçlarınızın farkındayız ve gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.





“KADINLAR DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMALI”

Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, bu güzel ve anlamlı bir günde kendilerini unutmayan ve özel bir etkinlikte bir araya getiren Başkan Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Saral, 1989’da Gölcük Merkez Mahalle Muhtarı seçildiğinde, Kocaeli’nin tek kadın muhtarı olarak çıktığı bu yolda, bugün kadın muhtar sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu: “5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği çok önemli bir tarih. Atatürk, kadınlara çok önemli haklar tanıdı. Birçok gelişmiş dünya ülkesinden önce bu hakları aldık. Kadınların bir göreve talip olması, bir başkasının lütfu değildir. Kadınlar sadece milletvekili ya da muhtar değil her alanda en azından yüzde 50 oranında söz sahibi olmalıdır. Kadın annedir, evinin düzeni, her şeyi ondan sorulur. Kadın her şeyi en ince noktasına kadar görür. Onun için kadın her alanda olmalıdır.”





“MAHALLEMİN ABLASI, TEYZESİ OLDUM”

Derince Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım da bu anlamlı günü hatırlayarak, kendilerini unutmayan ve bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. “Bize bu hakkı veren Atatürk’ümüze teşekkür ediyorum, ruhu şad olsun.” diyen Yıldırım, “Mahalle sakinlerim bana ‘muhtarım’ demezler. Ya abla ya teyze ya da anne diye hitap ederler. Yani muhtardan çok mahallemdeki insanların kardeşleri oldum, ablaları oldum, teyzeleri oldu, anneleri oldum. Bundan gurur duyuyorum.” dedi.





“BÜYÜKŞEHİR, KADIN MUHTARLARA DEĞER VERİYOR”

Kartepe Uzuntarla Mahalle Muhtarı Nimet Karagöz ise kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle ve şükranla andı.

Bu anlamlı günde kadın muhtarları unutmayan Başkan Büyükakın’a ve ekibine teşekkür eden Karagöz, “Seçilmiş bir kadın muhtarlar olarak kendimizle gurur duyuyoruz ve vatandaşlarımıza da bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kadının değdiği her yer güzel olur. Mahalleme hizmet etmek benim için en büyük mutluluk. Sağ olsun, Büyükşehir ve Kartepe Belediyemiz eksiklerimizi gideriyor. Ne zaman talepte bulunsak, yerine getiriyorlar. Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadın muhtarlara değer veriyor. Hizmet konusunda bir dediğimizi iki etmiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte, kadın muhtarlar, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla duygu ve düşüncelerini paylaştı. Sohbet ortamında samimi bir havada geçen programda Aydınlık, kadın muhtarlara çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlik, fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.





