Büyükşehir Yol Bakım Timi Bartın’da çalışmalara katılıyor





Bartın’da aralıksız devam eden sağanak yağmur sonrası yaklaşık 8 metre yükselen su seviyesi nedeniyle şehir merkezi sular içerisinde kaldı. Yaşanan sel felaketi sonrası yollar ve dükkanlar sel sularının getirdiği çamurla doldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yol Bakım Timi selin vurduğu Bartın’da 3 adet bobcat iş makinesiyle yollarda çamur temizliği çalışmaları yapıyor.





SEL ÇAMURU TEMİZLENİYOR

Bartın’da yaşanan afetin yarattığı yaraları sarmak için bölgeye hareket eden Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaşandığı yerlerde Fen İşleri Yol Bakım Timinden 3 kamyon, 3 bobcat iş makinesi, 4 personelle oluşan çamurun kaldırılması çalışmalarına katılıyor. İSU da 3 vidanjör ile sel suyunun tahliye edilmesi çalışmalarını yürütüyor. Bartın Kozcağız yolu üzerinde yolun kapanmasına sebep olan çamurların temizlenerek yolun açılması için çalışma yapılıyor.



