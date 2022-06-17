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Büyükşehir Zabıtası, Zorda Kalanın Yanında

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı görev alanlarında karşılaştıkları zor durumdaki vatandaş ve sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor

Büyükşehir Zabıtası, Zorda Kalanın Yanında

17 Haziran 2022 Cuma 11:42


Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, zor durumda olan herkesin yardımına koşuyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, görev alanlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sokak hayvanlarına yardım elini uzatıyor.


VATANDAŞIN YANINDA

7/24 görev başında olan ve kentin önemli noktalarında devriye, denetim yapan ekipler, vatandaşların da zor zamanlarında yanında oluyor. Bu kapsamda Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde vatandaşlara yine yardım elini uzattı. Umuttepe yolu üzerinde yolda kalan sürücüye yardım eden ekipler, arızayı geçici olarak giderek sürücünün servise ulaşmasına imkan sağladı. 


ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM

İhtisas Zabıta ekipleri, yolda elindeki kutu ile köprüye çıkmaya çalışan fakat engeli nedeniyle zorlanan vatandaşın yardımına koştu. Eşyası taşınan engelli vatandaş ekipler tarafından araçla gideceği yere kadar bırakıldı. Sokakta kalan bir vatandaş ise ekiplerin girişimiyle ikna edilerek barınma merkezine yönlendirildi. 


SOKAK HAYVANLARINA ŞEFKAT ELİ

Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri sadece vatandaşların değil, sokak hayvanlarının da yanında. Zabıta ekipleri Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki devriyeleri sırasında yaralı olan martıyı tedavisi için Ormanya'ya bıraktı. Başka bir olayda ise ağaçta kalan yavru kediyi fark eden Zabıta ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede Cumhuriyet Bulvarına gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtardı.

 

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